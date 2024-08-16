Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

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Напомним, приговором суда Сатыбалды осужден за растрату вверенного имущества (ст.ст.28 ч.3, 189 ч.4 п.2 УК РК) и причинение ущерба без цели хищения (28 ч.3, 195 ч.4 п.2 УК РК) к 6 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.

Статья 73 УК предусматривает замену осужденному оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания. При условии отбытия не менее 1/3 срока наказания, в случае полного возмещения причиненного ущерба, либо отсутствия злостных нарушений порядка отбывания наказания.

«Сатыбалды совершены преступление средней тяжести и тяжкое преступление. Он отбыл более 1/3 части наказания. Администрацией исправительного учреждения осужденный характеризуется положительно, имеет поощрение за активное участие в воспитательных мероприятиях, состоит в добровольной организации осужденных. Причиненный преступлениями ущерб полностью возмещен. Взысканные приговором суда суммы (процессуальные издержки, принудительный платеж) оплачены. На основании вышеизложенного, суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней», – заключили в суде.

За Сатыбалды установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы, осужденный подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Суд обязал его явиться в течение 10 дней со дня вступления постановления суда в законную силу в службу пробации по месту жительства для постановки на учет, не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (службы пробации), выполнять другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.

Разъяснено, что в случае неисполнения обязанностей ограничение свободы заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, принесено ходатайство прокурора.

Ранее Антикор предоставил список активов, которые Кайрат Сатыбалды вернул государству, Генпрокуратора дополнила список.