Какие активы вернул Кайрат Сатыбалды государству – список от Антикора

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Возвращенные по делу Кайрата Сатыбалды активы перечислили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент Kazpravda.kz

В госоргане напомнили, что Антикоррупционная служба расследовала уголовные дела в отношении Сатыбалдыулы по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией.

В ходе следствия Кайрат Сатыбалдыулы полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме, а также способствовал расследованию уголовных правонарушений и раскрытию имущества, добытого преступным путем.

С 2022 года по настоящее время государству возвращены незаконно приобретенные Кайратом Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и более 732,8 млрд тенге или 1,6 млрд долларов США. Из них 661,5 млн долларов США обнаружены за рубежом, которые были возвращены в Казахстан в кратчайшие сроки, в том числе в результате активного сотрудничества Сатыбалды, из таких стран как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция и т. д.

В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и деньги, в том числе из-за рубежа.

Общая сумма возвращенных в ходе досудебного расследования активов по уголовным делам в отношении Сатыбалдыулы составляет 732,8 млрд тенге, из них: 28,8% акций АО «Казахтелеком» - 93,8 млрд; АО «ЦТС» – 30,2 млрд; доли участия в 4-х компаниях - 10,3 млрд; имущественные активы в Казахстане – 158,5 млрд; эксклюзивные драгоценности – 105,39 млрд (230 млн $); деньги на казахстанских счетах – 36,8 млрд; деньги из Австрии – 36,8 млрд (82,1 млн $); деньги из Лихтенштейна – 116,7 млрд (260,5 млн $); деньги из ОАЭ – 6,3 млрд тенге (14 млн $); деньги из Турции - 2,2 млрд тенге (4,92 млн $); реализация ценных бумаг – 135,8 млрд тенге (300 млн $).

Так, в госсобственность переданы 115 казахстанских объектов стоимостью свыше 158 млрд тенге, из которых 73 объекта недвижимости (13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, 4 квартиры, 3 строения, 2 здания медресе с пристройкой, 2 парковочных места, 25 помещений, 1 объект незавершенного строительства), 37 объектов движимого имущества (29 автомашин, 5 спецтехники, 3 квадроцикла) и иного имущества.

Часть имущества была оформлена на его близких родственников, аффилированных лиц и подконтрольные компании.

Общая площадь переданных государству административных зданий в Астане и Алматы превышает 180 тыс. квадратных метров.

Ранее данные активы сдавались в аренду и ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которых теперь является государство.

Один из люксовых объектов – бывшая резиденция Кайрата Сатыбалдыулы в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров с земельным участком 135 гектар – передан управлению образования города Астаны.

Напомним, в 2022 году суд Астаны приговорил Сатыбалдыулы к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград. Как сообщалось ранее, в ходе следствия Сатыбалды полностью признал свою вину и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем.

Кайрат Сатыбалды является племянником первого президента страны Нурсултана Назарбаева.