Элитное жилье во Франции, Турции и Москве: дополнен список активов Сатыбалды

Генпрокуратура дополнила список активов, возвращенных Кайратом Сатыбалды, представленный ранее Антикором, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации ГП, Кайрат Сатыбалды возвращает государству активы на более чем 50 млрд тенге. На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге. В их число входят 2 крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе столицы. В Спецгосфонд перечислено 95 тыс. долларов США, изъятые у Сатыбалдыұлы в ходе обысков.
Кроме того, государству возвращены ювелирные изделия, брендовые часы, эксклюзивные драгоценности, коллекционные монеты и иные предметы роскоши (в количестве 174 наименования) на сотни миллионов тенге. Из ОАЭ возвращены активы в виде люксовых автомашин марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin, общей стоимостью 192 млн тенге.
На стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Сатыбалдыұлы Қ. и его близким, на общую сумму 33 млрд тенге. К ним относятся: две дорогостоящие виллы в городе Дубай, стоимостью 20 млрд тенге; четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции, стоимостью 4 млрд тенге; 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах города Москвы (Россия), стоимостью 5 млрд тенге; две элитные виллы и квартира в городах Бодрум и Стамбул (Турция), стоимостью свыше 4 млрд тенге.
С учетом других дел всего Сатыбалды К. за 2,5 года вернул государству активы на 783 млрд тенге. При этом за 2,5 года общая стоимость возвращенных в Казахстан активов превысила 1 трлн тенге.