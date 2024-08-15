Элитное жилье во Франции, Турции и Москве: дополнен список активов Сатыбалды

Возврат активов
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Генпрокуратура дополнила список активов, возвращенных Кайратом Сатыбалды, представленный ранее Антикором, передает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ГП, Кайрат Сатыбалды возвращает государству активы на более чем 50 млрд тенге. На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге. В их число входят 2 крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе столицы. В Спецгосфонд перечислено 95 тыс. долларов США, изъятые у Сатыбалдыұлы в ходе обысков.

Кроме того, государству возвращены ювелирные изделия, брендовые часы, эксклюзивные драгоценности, коллекционные монеты и иные предметы роскоши (в количестве 174 наименования) на сотни миллионов тенге. Из ОАЭ возвращены активы в виде люксовых автомашин марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin, общей стоимостью 192 млн тенге.

На стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Сатыбалдыұлы Қ. и его близким, на общую сумму 33 млрд тенге. К ним относятся: две дорогостоящие виллы в городе Дубай, стоимостью 20 млрд тенге; четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции, стоимостью 4 млрд тенге; 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах города Москвы (Россия), стоимостью 5 млрд тенге; две элитные виллы и квартира в городах Бодрум и Стамбул (Турция), стоимостью свыше 4 млрд тенге.

С учетом других дел всего Сатыбалды К. за 2,5 года вернул государству активы на 783 млрд тенге. При этом за 2,5 года общая стоимость возвращенных в Казахстан активов превысила 1 трлн тенге. 

#Антикор #активы #Сатыбалды

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