Казахский национальный университет спорта торжественно открыли в столице

В Астане презентовали один из самых масштабных образовательных проектов в сфере спортивной науки и подготовки кадров в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

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Церемония стала центральным событием международного форума New Era of Sport: KNUS 2026 и собрала представителей государственных органов, международных спортивных федераций, олимпийского движения и академического сообщества.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, президент международной федерации борьбы (UWW) Ненад Лалович, президент Международной федерации киберспорта (IESF) Влад Маринеску, представитель Всемирного антидопингового агентства (WADА) Piechota Rafal Lesze, а также руководители международных организаций, зарубежных университетов, национальных спортивных федераций, ученые и представители экспертного сообщества.

Символом завершения первого этапа масштабной трансформации университета, которая последовательно реализовывалась на протяжении последних пяти лет, стало открытие и нового кампуса. За этот период вуз существенно расширил международное сотрудничество, усилил научное направление и сформировал современную экосистему подготовки специалистов для спорта высших достижений, массового спорта и спортивной индустрии.

Учредитель Казахского национального университета спорта Нурасыл Медеу подчеркнул, что открытие нового кампуса стало итогом пятилетней системной работы по созданию в Казахстане современной образовательной и научной платформы для развития спорта. По его словам, университет создавался как ответ на новые вызовы времени и сегодня становится пространством, где формируется новое поколение тренеров, ученых, врачей спортивной медицины, педагогов и менеджеров, способных представлять страну на самом высоком международном уровне.

«За пять лет университет стал точкой притяжения, в которой знания, талант и трудолюбие слились в мощную энергию побед. И сегодня мы с гордостью заявляем, что заложенный фундамент оказался прочным и надежным. Уверен, что впереди нас ждёт бессчетное количество еще более значимых достижений, бесспорное международное признание, грандиозные научные и спортивные победы. Казахский национальный университет спорта становится центром передовых знаний, инноваций и кузницей будущих чемпионов и лидеров страны», – отметил учредитель университета Нурасыл Медеу.

В ходе мероприятия президент международной федерации борьбы (UWW) Ненад Лалович отметил растущую роль Казахстана в развитии спортивной борьбы и подчеркнул значимость создания современной образовательной базы, которая позволит готовить новое поколение спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров по международным стандартам.

Президент Международной федерации киберспорта (IESF) Влад Маринеску, в свою очередь, отметил, что открытие национального университета спорта отражает глобальную тенденцию объединения классического спорта, цифровых технологий и инновационного образования. По его словам, развитие киберспорта сегодня невозможно без сильной научной и академической базы, а сотрудничество с Казахским национальным университетом открывает новые возможности для подготовки специалистов будущего.

В рамках церемонии состоялось присвоение почетного звания «Почетный профессор Казахского национального университета спорта» президенту международной федерации борьбы (UWW) Ненаду Лаловичу и президенту Международной федерации киберспорта (IESF) Владу Маринеску. Также была проведена торжественная церемония подписания Хартии студентов, символизирующей приверженность академическим ценностям, принципам честной конкуренции, уважения и спортивной этики.

Гостям форума представили инновационные научные лаборатории, исследовательские центры и образовательные хабы. Делегации ознакомились с цифровой инфраструктурой университета, современными спортивными объектами, научным оборудованием и пространствами для подготовки спортсменов, проведения исследований и реализации международных образовательных программ.

Сегодня университет позиционирует себя не только как образовательный центр, но и как международную площадку для подготовки специалистов нового поколения, развития спортивной науки, внедрения инноваций и укрепления сотрудничества с ведущими мировыми спортивными организациями. Именно такой подход позволяет Казахстану усиливать свои позиции на мировой спортивной арене и формировать современную модель спортивного образования, соответствующую лучшим международным практикам.