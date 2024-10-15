Казахстан активно участвует в международных миротворческих миссиях

Как это влияет на имидж страны и развивает профессиональные навыки казахстанских военнослужащих – в интервью с исполняющим обязанности начальника Центра миротворческих операций Министерства обороны РК подполковником Валиханом Байкеновым

фото предоставлено пресс-службой Центра миротворческих операция МО РК

– Валихан Мирамович, с какой целью­ Казахстан участвует в миротвор­ческих миссиях ООН и каковы критерии отбора кандидатов?

– Таким образом Казахстан стремится внести вклад в стабилизацию конфликт­ных регионов и предотвращение вооруженных конфликтов, в укрепление глобальной безопасности и стабильности. Участие в миротворческих операциях повышает статус и международный авторитет нашей страны как ответственного и миролюбивого государства, приверженного принципам ООН. К тому же для казахстанских военнослужащих это возможность приобретения ценного опыта и полезных навыков.

На основании руководящих документов и требований ООН разработаны Правила проведения отбора военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миротворческих операциях. К военнослужащим, направляемым в состав миссии ООН, предъявляется ряд требований. Срок службы должен быть не менее трех лет, возраст – от 21 до 50 лет, воинское звание – в зависимости от занимаемой должности в формирующемся миротворческом подразделении. Конечно, оценивается годность к службе в местах с неблагоприятными климатическими условиями, морально-психологическое и физическое состояние, а также владение английским языком.

– Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка казахстанских миротворцев?

– Она начинается с изучения иностранных языков на базе нашего центра – как правило, английского как основного языка общения в многонациональных миссиях ООН, а также французского и турецкого. С военнослужащими проводятся практические занятия, где они самостоятельно работают с аудио- и видеоматериалами, осваивают и совершенствуют навыки говорения, изу­чают аббревиатуры и специаль­ные термины. Все это в будущем поз­волит им эффективно выполнять задачи в штабах ООН. В 2023 году по различным языковым программам прошли обучение более двухсот военнослужащих.

Миротворческая подготовка – многоступенчатый и трудоемкий процесс, в результате которого обычный военнослужащий армии Казахстана превращается в высококлассного специалиста, готового выполнять задачи в составе миротворческой миссии. Но прежде он проходит обучение по таким темам, как «Введение в миротворческую деятель­ность ООН», «Доподготовка перед убытием на миссию», «Правовые аспекты миротворчес­ких операций», «Право вооруженных конфликтов», «Штабные офицеры ООН», «Комплексная защита гражданского населения». Это лишь часть курсов по специализированной миротворческой подготовке, проводимых на базе нашего центра, и мы не собираемся на этом останавливаться, а напротив, стремимся расширять их перечень. Например, в прошлом году наши инструкторы провели трехнедельный пилотный курс «Военные наблюдатели ООН», и теперь планируем его сертифицировать. Прежде подготовка наших военнослужащих к участию в миротворческих операциях в качестве военных наблюдателей проводилась за рубежом.

Программы курсов ежегодно обновляются и совершенствуются. Интегрируются новые подходы, учитываются актуальные тенденции и потребности. Они включают в себя теоретическую подготовку, сочетающую лекции, презентации, видеоматериалы, групповую работу. Слушателям предлагаются решения на основе смешанных сценариев учений. Они изучают международное законодательство, регулирующее миротвор­ческую деятельность, статус и обязанности миротворца, порядок дейс­твий в кризисной обстановке, взаимо­действие с различными компонентами миссии, представителями местной власти, СМИ и противоборствующими сторонами конфликта.

На практических занятиях слушатели закрепляют полученные знания.

В ходе контрольного учения выполняют комплексные миротворческие задачи, применяя различные приемы и способы их реализации. При этом проверяются способности военнослужащих умело действовать в нестандартных ситуа­циях и выполнять возложенные задачи в сложной и резко меняющейся обстановке. Также с будущими миротворцами проводятся практические занятия по инженерной, медицинской подготовке, выживанию в неблагоприятных климатических условиях. Отрабатываются алгоритмы действий при нападении, засаде, попадании в заложники. Все это является важным элементом комп­лексной миротворческой подготовки.

– А кто проводит обучение?

– Все курсы проводятся высоко­квалифицированными инструкторами, обладающими реальным опытом участия в миротворческих операциях и многолетним стажем обучения и подготовки военнослужащих. Наши инструкторы в целях повышения квалификации регулярно выезжают за рубеж в рамках программы «Учи учителя», а также в международные центры по миротворческой подготовке для обмена опытом и обновления учебных материалов. Например, осенью прошлого года майор Римма Шакеева в качестве инструктора-преподавателя приняла участие в курсе по миротворческой подготовке, который проходил в городе Харскамп Королевства Нидерландов. В этом году еще один наш офицер подполковник Айбар Актуреев­ участвовал в международном курсе «Военные наблюдатели ООН» в Венг­рии. В данный момент он находится в Центральноафриканской Республике, где проходит службу в составе миротворческой миссии ООН в качестве штабного офицера. Что касается наших инструкторов языковой подготовки, то они также на постоянной основе повышают свою квалификацию на курсах для инструкторов за границей.

Комплексная подготовка миротворчес­кого контингента, как правило, проходит в течение нескольких месяцев на базе нашего учебного полигона. При этом особое внимание уделяется миротворчес­кой подготовке, которая включает в себя теоретические и практические занятия по вопросам защиты гражданского населения, международному гуманитарному праву, правилам применения силы и выполнению миротворческих задач исходя из предназначения подразделения. Личный состав отрабатывает задачи по организации охраны миротворческой базы и блокпоста, патрулированию, конвоированию и сопровождению гуманитарных грузов, ведению наблюдения, эвакуации персонала ООН, усилению постов и позиций других миротворчес­ких подразделений, а также проходит подготовку по оказанию первой медицинской помощи и действиям при обнаружении взрывоопасных предметов.

В оценке готовности подразделения принимают участие инструкторы не только Центра миротворческих операций, но и Центра разминирования и Центра военной медицины Министерства обороны Казахстана. На завершающем этапе подготовки перед развертыванием, как я уже говорил, проводятся комплексные миротворческие учения, в ходе которых проверяется уровень полевой выучки и подготовленности личного состава контингента к выполнению поставленных задач в составе миротворческих сил ООН.

– Валихан Мирамович, Вы сами имеете богатый миротворческий опыт. Можете поделиться, с какими сложностями сталкиваются казах­станские миротворцы в ходе прохож­дения службы вдали от Родины?

– Каждая миссия имеет свои особенности, требующие специфических навыков и знаний. С 2003 года казахстанские миротворцы приняли участие в восьми миссиях: в Ираке, Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре, Республике Мали, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и на Голанских высотах.

Безусловно, миротворцы сталкиваются с определенными трудностями во время длительных миссий в удаленных регионах. Это, как правило, нестабильная быстро меняющаяся обстановка, которая может усложниться риском заражения тропическими болезнями и ограниченным доступом к медицинской помощи. Немаловажным фактором являются культурные различия и языковые барьеры и, конечно же, длительная разлука с семьей. Несмотря на это, миротворцы справляются и продолжают вносить вклад в поддержание мира и безопасности в нестабильных регионах и защиту гражданского населения.

– Что насчет обеспечения гендерного равенства в миротворческих операциях?

– В целях реализации политики по гендерной проблематике в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН «Женщины, Мир и Безопасность» увеличивается численность женщин в составе миротворческих миссий. Казахстан также прилагает значительные усилия в этом направлении. Четырнадцать женщин-военнослужащих Вооруженных сил нашей страны приняли участие в различных миротворческих миссиях ООН за рубежом.

Сегодня женщины играют важную роль в миротворчестве, участвуя в качес­тве военных наблюдателей и штабных офицеров, что не только способствует гендерному равенству, но и улучшает общую эффективность операций. Женщины привносят уникальные навыки и перспективы, которые помогают в урегулировании конфликтов и поддержании мира. Также стоит отметить, что женщины-военнослужащие, выезжающие на миссии ООН в составе национального миротворческого контингента, наравне с мужчинами выполняют стоящие перед ними задачи: патрулирование в зоне ответственности миссии, охрана и усиление блокпостов, эвакуация персонала, оказание медицинской помощи.

Гендерный аспект приобретает все большее значение, поскольку осознание того, каким образом он влия­ет на конфликты и постконфликт­ные ситуации, становится более глубоким. Чем больше женщин задействовано в миротворческих операциях, тем эффективнее деятельность по поддержанию мира. Женщины-миротворцы помогают повышать результативность этой деятельности, они имеют более широкий доступ к общинам, способствуют поощрению прав человека и защите гражданского населения, а также побуждают других женщин к тому, чтобы они становились значимыми участницами мирных и политических процессов.

Женщинам легче общаться с населением. Например, беседы с жертвами гендерного насилия или насилия в отношении детей позволяют обеспечить крайне важную информацию, которую в ином случае было бы трудно получить. Женщины-миротворцы играют важнейшую роль в укреплении доверия со стороны местных общин, особенно там, где женщинам запрещено разговаривать с мужчинами. Они выступают в качестве наставниц и образцов для подражания, подавая пример того, как надо отстаивать свои права и строить карьеру в нетрадиционных профессиях.

– Давайте поговорим о том, каких успехов в службе достигли наши миротворцы.

– Многие казахстанские военнослужащие были награждены государственными и ведомственными наградами за вклад в миротворческую деятельность и имеют благодарности от командования миссий. Сегодня казахстанские миро­творцы занимают ответственные посты в миссиях ООН. Например, подполковник Алтынбек Жалмуханов, который с прошлого года находится на африкан­ском континенте в составе миссии ООН по стабилизации в Демократической Рес­публике Конго, является начальником штаба группы военных наблюдателей. Под его командованием – миротворцы из Пакистана, Иордании, Уругвая, Индии, Туниса, Непала, Южной Африки и Ганы. Как руководитель группы, он отвечает за обеспечение операционной эффективности, безопасности и административного благополучия команды военных наблюдателей сектора. Буквально на днях он и еще один военнослужащий – майор Батыр Туяков были награждены командующим миссии медалями за вклад в поддержание мира и безопасности.

Подполковник Илияс Мустафин первым из военнослужащих Вооруженных сил Казахстана направлен в многонациональный штаб миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах. Недавно командованием миссии он был назначен на ответственную должность, в его обязанности входит организация взаимодействия между сторонами конфликта.

Примером успешной интеграции казахстанских военнослужащих в международное миротворческое сообщество можно считать их участие в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. С 2014 года Казахстан направляет в этот регион своих лучших военных специалистов, и их заслуги не остались незамеченными. Командование миссии доверило казахстанским миротворцам управление такими важными направлениями, как доподготовка вновь прибывших военных наблюдателей со всего мира. Назначение на столь ответственные должности подтверж­дает, что казахстанцы не только являют­ся надежной опорой в выполнении рутинных задач, но и могут выступать в роли лидеров и координаторов, влияя на результативность операции.

21 сентября отмечался Международный день мира, который напоминает нам о том, насколько важен мир для всех людей на Земле. Мы все прекрас­но понимаем, что мир – это основа счастливой и благополучной жизни, и каждый из нас может вносить свой вклад в его сохранение.

Наша страна играет важную роль в поддержании международной безопас­ности через миротворческие миссии, отправляет своих военнослужащих для участия в различных миротворческих операциях ООН. С 2014 года 67 казах­станских офицеров приняли участие в таких миссиях. С 2018 года 538 воен­нослужащих участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане». Сегодня шесть наших офицеров проходят службу в Западной Сахаре, двое – в Центрально­африканской Республике, двое – в Демократической Республике Конго, трое – в Ливане.

Историческим шагом для Казахстана стало самостоятельное развертывание миротворческого контингента в миссии ООН на Голанских высотах, где сегодня проходят службу 140 казахстанцев. Рота резерва командующего миссией выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Миротворческая деятельность – это не просто выполнение обязанностей, это наша приверженность миру и стабильности. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в глобальную безопасность и демонстрировать миру силу и доблесть казахстанских военнослужащих.