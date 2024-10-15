Казахстан активно участвует в международных миротворческих миссиях

Как это влияет на имидж страны и развивает профессиональные навыки казахстанских военнослужащих – в интервью с исполняющим обязанности начальника Центра миротворческих операций Министерства обороны РК подполковником Валиханом Байкеновым
– Валихан Мирамович, с какой целью Казахстан участвует в миротворческих миссиях ООН и каковы критерии отбора кандидатов?
– Таким образом Казахстан стремится внести вклад в стабилизацию конфликтных регионов и предотвращение вооруженных конфликтов, в укрепление глобальной безопасности и стабильности. Участие в миротворческих операциях повышает статус и международный авторитет нашей страны как ответственного и миролюбивого государства, приверженного принципам ООН. К тому же для казахстанских военнослужащих это возможность приобретения ценного опыта и полезных навыков.
На основании руководящих документов и требований ООН разработаны Правила проведения отбора военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миротворческих операциях. К военнослужащим, направляемым в состав миссии ООН, предъявляется ряд требований. Срок службы должен быть не менее трех лет, возраст – от 21 до 50 лет, воинское звание – в зависимости от занимаемой должности в формирующемся миротворческом подразделении. Конечно, оценивается годность к службе в местах с неблагоприятными климатическими условиями, морально-психологическое и физическое состояние, а также владение английским языком.
– Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка казахстанских миротворцев?
– Она начинается с изучения иностранных языков на базе нашего центра – как правило, английского как основного языка общения в многонациональных миссиях ООН, а также французского и турецкого. С военнослужащими проводятся практические занятия, где они самостоятельно работают с аудио- и видеоматериалами, осваивают и совершенствуют навыки говорения, изучают аббревиатуры и специальные термины. Все это в будущем позволит им эффективно выполнять задачи в штабах ООН. В 2023 году по различным языковым программам прошли обучение более двухсот военнослужащих.
Миротворческая подготовка – многоступенчатый и трудоемкий процесс, в результате которого обычный военнослужащий армии Казахстана превращается в высококлассного специалиста, готового выполнять задачи в составе миротворческой миссии. Но прежде он проходит обучение по таким темам, как «Введение в миротворческую деятельность ООН», «Доподготовка перед убытием на миссию», «Правовые аспекты миротворческих операций», «Право вооруженных конфликтов», «Штабные офицеры ООН», «Комплексная защита гражданского населения». Это лишь часть курсов по специализированной миротворческой подготовке, проводимых на базе нашего центра, и мы не собираемся на этом останавливаться, а напротив, стремимся расширять их перечень. Например, в прошлом году наши инструкторы провели трехнедельный пилотный курс «Военные наблюдатели ООН», и теперь планируем его сертифицировать. Прежде подготовка наших военнослужащих к участию в миротворческих операциях в качестве военных наблюдателей проводилась за рубежом.
Программы курсов ежегодно обновляются и совершенствуются. Интегрируются новые подходы, учитываются актуальные тенденции и потребности. Они включают в себя теоретическую подготовку, сочетающую лекции, презентации, видеоматериалы, групповую работу. Слушателям предлагаются решения на основе смешанных сценариев учений. Они изучают международное законодательство, регулирующее миротворческую деятельность, статус и обязанности миротворца, порядок действий в кризисной обстановке, взаимодействие с различными компонентами миссии, представителями местной власти, СМИ и противоборствующими сторонами конфликта.
На практических занятиях слушатели закрепляют полученные знания.
В ходе контрольного учения выполняют комплексные миротворческие задачи, применяя различные приемы и способы их реализации. При этом проверяются способности военнослужащих умело действовать в нестандартных ситуациях и выполнять возложенные задачи в сложной и резко меняющейся обстановке. Также с будущими миротворцами проводятся практические занятия по инженерной, медицинской подготовке, выживанию в неблагоприятных климатических условиях. Отрабатываются алгоритмы действий при нападении, засаде, попадании в заложники. Все это является важным элементом комплексной миротворческой подготовки.
– А кто проводит обучение?
– Все курсы проводятся высококвалифицированными инструкторами, обладающими реальным опытом участия в миротворческих операциях и многолетним стажем обучения и подготовки военнослужащих. Наши инструкторы в целях повышения квалификации регулярно выезжают за рубеж в рамках программы «Учи учителя», а также в международные центры по миротворческой подготовке для обмена опытом и обновления учебных материалов. Например, осенью прошлого года майор Римма Шакеева в качестве инструктора-преподавателя приняла участие в курсе по миротворческой подготовке, который проходил в городе Харскамп Королевства Нидерландов. В этом году еще один наш офицер подполковник Айбар Актуреев участвовал в международном курсе «Военные наблюдатели ООН» в Венгрии. В данный момент он находится в Центральноафриканской Республике, где проходит службу в составе миротворческой миссии ООН в качестве штабного офицера. Что касается наших инструкторов языковой подготовки, то они также на постоянной основе повышают свою квалификацию на курсах для инструкторов за границей.
Комплексная подготовка миротворческого контингента, как правило, проходит в течение нескольких месяцев на базе нашего учебного полигона. При этом особое внимание уделяется миротворческой подготовке, которая включает в себя теоретические и практические занятия по вопросам защиты гражданского населения, международному гуманитарному праву, правилам применения силы и выполнению миротворческих задач исходя из предназначения подразделения. Личный состав отрабатывает задачи по организации охраны миротворческой базы и блокпоста, патрулированию, конвоированию и сопровождению гуманитарных грузов, ведению наблюдения, эвакуации персонала ООН, усилению постов и позиций других миротворческих подразделений, а также проходит подготовку по оказанию первой медицинской помощи и действиям при обнаружении взрывоопасных предметов.
В оценке готовности подразделения принимают участие инструкторы не только Центра миротворческих операций, но и Центра разминирования и Центра военной медицины Министерства обороны Казахстана. На завершающем этапе подготовки перед развертыванием, как я уже говорил, проводятся комплексные миротворческие учения, в ходе которых проверяется уровень полевой выучки и подготовленности личного состава контингента к выполнению поставленных задач в составе миротворческих сил ООН.
– Валихан Мирамович, Вы сами имеете богатый миротворческий опыт. Можете поделиться, с какими сложностями сталкиваются казахстанские миротворцы в ходе прохождения службы вдали от Родины?
– Каждая миссия имеет свои особенности, требующие специфических навыков и знаний. С 2003 года казахстанские миротворцы приняли участие в восьми миссиях: в Ираке, Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре, Республике Мали, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и на Голанских высотах.
Безусловно, миротворцы сталкиваются с определенными трудностями во время длительных миссий в удаленных регионах. Это, как правило, нестабильная быстро меняющаяся обстановка, которая может усложниться риском заражения тропическими болезнями и ограниченным доступом к медицинской помощи. Немаловажным фактором являются культурные различия и языковые барьеры и, конечно же, длительная разлука с семьей. Несмотря на это, миротворцы справляются и продолжают вносить вклад в поддержание мира и безопасности в нестабильных регионах и защиту гражданского населения.
– Что насчет обеспечения гендерного равенства в миротворческих операциях?
– В целях реализации политики по гендерной проблематике в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН «Женщины, Мир и Безопасность» увеличивается численность женщин в составе миротворческих миссий. Казахстан также прилагает значительные усилия в этом направлении. Четырнадцать женщин-военнослужащих Вооруженных сил нашей страны приняли участие в различных миротворческих миссиях ООН за рубежом.
Сегодня женщины играют важную роль в миротворчестве, участвуя в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, что не только способствует гендерному равенству, но и улучшает общую эффективность операций. Женщины привносят уникальные навыки и перспективы, которые помогают в урегулировании конфликтов и поддержании мира. Также стоит отметить, что женщины-военнослужащие, выезжающие на миссии ООН в составе национального миротворческого контингента, наравне с мужчинами выполняют стоящие перед ними задачи: патрулирование в зоне ответственности миссии, охрана и усиление блокпостов, эвакуация персонала, оказание медицинской помощи.
Гендерный аспект приобретает все большее значение, поскольку осознание того, каким образом он влияет на конфликты и постконфликтные ситуации, становится более глубоким. Чем больше женщин задействовано в миротворческих операциях, тем эффективнее деятельность по поддержанию мира. Женщины-миротворцы помогают повышать результативность этой деятельности, они имеют более широкий доступ к общинам, способствуют поощрению прав человека и защите гражданского населения, а также побуждают других женщин к тому, чтобы они становились значимыми участницами мирных и политических процессов.
Женщинам легче общаться с населением. Например, беседы с жертвами гендерного насилия или насилия в отношении детей позволяют обеспечить крайне важную информацию, которую в ином случае было бы трудно получить. Женщины-миротворцы играют важнейшую роль в укреплении доверия со стороны местных общин, особенно там, где женщинам запрещено разговаривать с мужчинами. Они выступают в качестве наставниц и образцов для подражания, подавая пример того, как надо отстаивать свои права и строить карьеру в нетрадиционных профессиях.
– Давайте поговорим о том, каких успехов в службе достигли наши миротворцы.
– Многие казахстанские военнослужащие были награждены государственными и ведомственными наградами за вклад в миротворческую деятельность и имеют благодарности от командования миссий. Сегодня казахстанские миротворцы занимают ответственные посты в миссиях ООН. Например, подполковник Алтынбек Жалмуханов, который с прошлого года находится на африканском континенте в составе миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, является начальником штаба группы военных наблюдателей. Под его командованием – миротворцы из Пакистана, Иордании, Уругвая, Индии, Туниса, Непала, Южной Африки и Ганы. Как руководитель группы, он отвечает за обеспечение операционной эффективности, безопасности и административного благополучия команды военных наблюдателей сектора. Буквально на днях он и еще один военнослужащий – майор Батыр Туяков были награждены командующим миссии медалями за вклад в поддержание мира и безопасности.
Подполковник Илияс Мустафин первым из военнослужащих Вооруженных сил Казахстана направлен в многонациональный штаб миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах. Недавно командованием миссии он был назначен на ответственную должность, в его обязанности входит организация взаимодействия между сторонами конфликта.
Примером успешной интеграции казахстанских военнослужащих в международное миротворческое сообщество можно считать их участие в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. С 2014 года Казахстан направляет в этот регион своих лучших военных специалистов, и их заслуги не остались незамеченными. Командование миссии доверило казахстанским миротворцам управление такими важными направлениями, как доподготовка вновь прибывших военных наблюдателей со всего мира. Назначение на столь ответственные должности подтверждает, что казахстанцы не только являются надежной опорой в выполнении рутинных задач, но и могут выступать в роли лидеров и координаторов, влияя на результативность операции.
21 сентября отмечался Международный день мира, который напоминает нам о том, насколько важен мир для всех людей на Земле. Мы все прекрасно понимаем, что мир – это основа счастливой и благополучной жизни, и каждый из нас может вносить свой вклад в его сохранение.
Наша страна играет важную роль в поддержании международной безопасности через миротворческие миссии, отправляет своих военнослужащих для участия в различных миротворческих операциях ООН. С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в таких миссиях. С 2018 года 538 военнослужащих участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане». Сегодня шесть наших офицеров проходят службу в Западной Сахаре, двое – в Центральноафриканской Республике, двое – в Демократической Республике Конго, трое – в Ливане.
Историческим шагом для Казахстана стало самостоятельное развертывание миротворческого контингента в миссии ООН на Голанских высотах, где сегодня проходят службу 140 казахстанцев. Рота резерва командующего миссией выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.
Миротворческая деятельность – это не просто выполнение обязанностей, это наша приверженность миру и стабильности. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в глобальную безопасность и демонстрировать миру силу и доблесть казахстанских военнослужащих.