Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов

На полях казахстанско-афганского делового форума в Астане делегация Афганистана провела встречи с представителями бизнеса и государственными, квазигосударственными организациями в формате B2B, B2G. По итогам двусторонних переговоров заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи подписали протокол о намерениях, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства.

Фото пресс-службы Правительства РК

Стороны договорились приложить все усилия для создания благоприятных условий бизнесу наших стран с целью доведения объема взаимной торговли до $3 млрд. Астана и Кабул продолжат работу по увеличению поставок казахстанских нефтепродуктов, муки, пшеницы, подсолнечного масла на рынок Афганистана на взаимовыгодных условиях.

Также представители двух стран рассмотрят вопрос о предоставлении преференциальных транспортных и транзитных тарифов через Афганистан и Казахстан друг другу. Стороны выразили готовность проработать альтернативные и более выгодные маршруты доставки продукции на казахстанский и афганский рынки, а также сотрудничество в формате «Запад-Запад».

Для увеличения взаимной торговли Астана и Кабул намерены изучить вопрос создания торгово-логистического терминала на афгано-туркменской границе и предоставления преференциальных условий и услуг обеим странам. В этой связи планируется провести трехсторонние переговоры с участием Казахстана, Афганистана и Туркменистана по вопросам транзита и логистики.

Представители правительственных и бизнес-кругов выразили необходимость в разработке нового транспортно-транзитно-торгово-инвестиционного соглашения между странами.

Казахстан и Афганистан намерены развивать сотрудничество в банковском и телекоммуникационном секторах, рассмотреть возможность реализации инвестпроектов в горнодобывающей промышленности, сельском и водном хозяйстве, в сфере энергетики, логистики, железных дорог, здравоохранения, образования и других.

Помимо этого, стороны будут содействовать открытию постоянно действующих выставочных центров казахстанских товаров и услуг в городе Герат и афганских товаров и услуг в городе Алматы или другом городе РК. Для ускорения торгово-экономического взаимодействия достигнута договоренность о создании Совместной торговой палаты и Совместного комитета по развитию торгово-экономического сотрудничества и решению проблемных вопросов.

Кроме того, стороны будут способствовать расширению партнерских взаимоотношений между предпринимателями путем организации торговых миссий и участия в выставках. Также представители двух стран договорились облегчить выдачу виз для бизнесменов Казахстана и Афганистана.