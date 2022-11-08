Фото пресс-службы премьер-министра РК
Международное сотрудничество

Казахстан и Евросоюз намерены расширить стратегическое партнерство

Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Kazpravda.kz.

Документ был подписан на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

В своем выступлении глава Правительства РК отметил важность нового меморандума.

«Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал», – сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения.

«По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский Союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и «зеленого» водорода», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в Правительстве было заявлено, что у Казахстана есть все возможности, чтобы войти в число ведущих центров производства «зеленого» водорода в мировом масштабе.

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Казахстан и Евросоюз намерены расширить стратегическое партнерство
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