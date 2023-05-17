Казахстан и Китай: новый этап развития межгосударственных отношений на саммите в Сиане

Международное сотрудничество
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С 18 по 19 мая в Сиане пройдет саммит «Китай – Центральная Азия». Напомним, что Сиань считается одним из самых древних городов на планете. Это бывшая столица КНР, и именно с него начинался знаменитый Великий шелковый путь.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Теперь Сиань принимает государственных деятелей из разных стран. Руководство КНР рассматривает его как важный центр сотрудничества с государствами Центральной Азии. В нем развиваются большое количество совместных проектов.

Для Республики Казахстан предстоящий саммит имеет особое значение, ведь на нем планируется подписание разных проектов, и в том числе долгожданный взаимный безвизовый режим между двумя странами! Благодаря ему торгово-экономические и культурные связи станут еще более прочными для граждан Казахстана и Китая.

Казахстан на саммите будет обсуждать широкой спектр вопросов, посвященных экономическому развитию обоих государств

Помимо взаимного безвизового режима, который подпишут на саммите, президент Касым-Жомарт Токаев обсудит с главой КНР и другие вопросы. В частности, речь пойдет о расширении интермодальных перевозок, с включением Каспия через казахстанские порты.

Как известно, КНР старается укрепить свои связи с Центральной Азией и Казахстан готов помочь ему в этом. Эксперты ожидают, что во время саммита будут подписаны разные инфраструктурные проекты, и среди них возведение комплекса в порту Курык.

Ожидается, что в этом порту будет построен терминал «Саржа», который станет одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры страны. Его хотят построить уже через 2 года и для этого необходимы инвестиции в размере нескольких сотен миллионов долларов.

Как ранее указывал президент Казахстана, сейчас наступил благоприятный момент для того, чтобы экономические связи страны расширялись по всему миру, не ограничиваясь только одним регионом.

В то время как мир сотрясают конфликты и нарастает геополитическая напряженность, Китай и Республика Казахстан демонстрируют, как нужно выстраивать взаимовыгодные, добрососедские отношения!

И начинающийся через несколько дней саммит в Сиане покажет всему миру, как два народа – казахи и китайцы развивают торговые, культурные связи, выстраивая их на взаимном уважении, признании национальной самобытности и суверенитета.

#казахстан #Китай #экономика #торговля #визы

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