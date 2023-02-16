Казахстан и Кыргызстан определили участки деятельности пограничных представителей

Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000), сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: polit.kz

Как отмечается в заключении, основная цель протокола – определение территориальных пределов участков государственной границы, на которых пограничные представители Казахстана и Кыргызстана несут ответственность за выполнение своих функций.

«Протокол направлен на установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской государственной границе, что будет способствовать поддержанию установленного режима государственной границы нашей страны», – отмечено в заключении.

Согласно протоколу, правительства РК и КР определили следующие участки: со стороны Казахстана – Алматинский, Кордайский и Таразский участки; со стороны Кыргызстана – Иссык-Кульский, Чуйский и Таласский.