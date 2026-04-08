Казахстан и Турция договорились о транзите военного имущества в воздушном пространстве

Документом также предусмотрен порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство обеих стран, сообщает Kazpravda.kz

Соглашение направлено на урегулирование порядка осуществления воздушного транзита военного имущества и персонала двух государств. В его рамках устанавливаются условия использования воздушного пространства, механизмы выдачи разрешений и порядок координации полётов.

Согласно документу, для осуществления военного транзита предусматривается выдача разового разрешения и годового номера дипломатического разрешения. Это позволит оптимизировать воздушные перевозки и упростить взаимодействие сторон.

Использование воздушного пространства будет осуществляться в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации, национальным законодательством и аэронавигационными нормами.

Документом также предусмотрен порядок действий в чрезвычайных ситуациях. В случае возникновения во время полета любых форс-мажорных обстоятельств, воздушное судно может совершить посадку на аэродроме государства, воздушное пространство которого используется. Принимающая сторона при этом обеспечивает безопасность и принимает меры по уведомлению компетентных органов.

