Казахстан изучает российский опыт саморегулирования на микрофинансовом рынке

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Замглавы АРРФР Олжас Кизатов встретился с председателем совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Эльманом Мехтиевым и обсудил положительный опыта введения саморегулирования на финансовом рынке РФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное агентство

Отмечается, что агентством в настоящее время ведется работа по внедрению саморегулирования на рынках микрофинансирования и коллекторских услуг. Данная инициатива направлена на повышение уровня конкурентоспособности субъектов рынка посредством повышения их самодисциплины, гибкости и адаптивности как к внешним, так и внутренним факторам.

«Обмен опытом послужит важным шагом в укреплении сотрудничества и внедрении успешных подходов введения саморегулирования на финансовом рынке в Казахстане. СРО «МиР» является крупнейшей организацией на микрофинансовом рынке РФ, объединяющей 313 участников, на долю которых приходится более 80% от совокупного ссудного портфеля рынка», – пояснили в агентстве.

Напомним, ранее АРРФ опубликовало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона о банках и банковской деятельности в РК. В документе говорится, что МФО имеют высокий уровень социальной значимости из-за того, что сегмент обеспечивает заемными средствами граждан, которые не могут воспользоваться банковскими продуктами. Поэтому требуется его более интенсивное регулирование. В АРРФР полагают, что саморегулируемые организации могут более эффективно контролировать значительное количество МФО, быстро и гибко реагировать на изменения рыночных практик, дополняя нормы госрегулирования собственными повышенными требованиями.