Казахстан предложил разработать международный стандарт на продукцию из конины

Потребительский рынок
Дана Аменова
корреспондент

В данное время единого международного документа для данной категории продукции не существует

Фото: пресс-служба Минторговли

19 августа в Астане прошёл Форум по качеству мясной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

В работе форума приняли участие представители ISO, государственных органов, бизнеса, научных организаций и отраслевые эксперты.

Одной из ключевых тем стало расширение участия Казахстана в международной стандартизации. В этом году страна участвует в выборах в Совет ISO и намерена увеличить число отечественных экспертов в международных технических комитетах.

Главной инициативой Казахстана стало предложение разработать первый международный стандарт ISO на готовые продукты из конины. Сегодня единого международного документа для данной категории продукции не существует, что приводит к различиям в требованиях к терминологии, классификации, маркировке и оценке качества и может создавать барьеры для экспорта.

«Основой будущего стандарта предлагается использовать ГОСТ 34921–2023 «Продукты из конины национальные. Технические условия». Документ может охватить традиционные продукты — казы, шужук, жал, жая, а также копчёные и колбасные изделия. Казахстан готов сформировать и возглавить международную рабочую группу для подготовки проекта стандарта и его дальнейшего обсуждения со странами-производителями»,  сказано в информации. 

В рамках форума также обсуждалось развитие сотрудничества Казахстана и Китая в сфере стандартизации и оценки соответствия, включая совместные исследования, межлабораторные сличения и совершенствование методов испытаний.

#стандарт #Минторговли #продукция #конина

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