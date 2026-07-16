Казахстан обеспечит благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов

Глава государства выразил уверенность в том, что Казахстан и Китай смогут вместе сформировать облик новой технологической эры в Евразии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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По его словам, Казахстан всегда готов обеспечивать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов.

– Мы гарантируем законодательную защиту инвестиций, предоставляем современную инфраструктуру и квалифицированные кадры, оказываем всестороннюю государственную поддержку. Наша цель – не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала, который будет продвигать ориентир будущего – экономику знаний. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча откроет путь к новым совместным проектам и масштабным инвестициям, – подытожил Президент Казахстана на встрече с китайскими компаниями.

На встрече выступили министр промышленности и информатизации КНР Ли Лэчэн, председатель Совета директоров компании СITIC Group Си Гохуа, генеральный директор компании 01AI Ли Кай-Фу, член наблюдательного совета, президент департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Huawei Technologies Ван Цзяньфэн, председатель совета директоров, главный операционный директор компании Agibot Цзян Циньсун, председатель правления и президент компании Goldcard Smart Group Ян Бин, председатель совета директоров компании Ningbo Hoshine Group Ло Лиго, председатель совета директоров компании YTO Express Юй Хуэйцзяо, председатель совета директоров компании Xinjiang Lihua (Group) Чжан Цихай.