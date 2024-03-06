Казахстан планирует увеличить транзит нефти через Азербайджан

Международное сотрудничество, Энергетика, Нефть и Газ
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел встречу со своим коллегой - министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго.

Фото: пресс-служба Минэнерго

Встреча состоялась по итогам 20-го заседания совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества стран в области энергетики, транзита казахстанской нефти, реализации крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии.

В ноябре 2022 года между компаниями «КазМунайГаз» (КМГ) и SOCAR было подписано соглашение о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан. По итогам 2023 года отгрузка нефти с порта Актау составила 1 057 тыс. тонн в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан. На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн. тонн в год.

- Перед нашими национальными компаниями поставлена задача по наращиванию объема поставки нефти с учетом роста добычи в Казахстане. В этой связи, мы планируем увеличить объем поставок казахстанской нефти, - отметил в ходе встречи Саткалиев.

Главы Минэнерго также обсудили предстоящие работы по реализации проекта, нацеленного на соединение энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии путем прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря.

#переговоры #нефть #Азербайджан #транзит

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