Казахстан планирует запретить экспорт живого скота

Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции.



Поскольку Госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации."В этой связи, на основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов, принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп", – отметили в ведомстве.Уточняется, что проект соответствующего документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП "Атамекен" и одобрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами.