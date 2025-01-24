Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека

Закон и Порядок
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Ануар Калмыков

В рамках проходящей в Женеве 48-й сессии рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам человека ООН 23 января Казахстан защитил четвертый Национальный доклад о выполнении международных обязательств в области защиты прав и свобод человека.

фото из архива "КП"

Основной документ о реализации Республикой Казахстан международных обязательств в сфере прав человека представила делегация во главе с министром юстиции Ерланом Сарсембаевым.

В состав казахстанской делегации вошли заместители руководителей и должностные лица Генеральной прокуратуры, Судебной администрации, минис­терств внутренних дел, культуры и информации, иностранных дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения и просвещения. Представители нашей страны ознакомили участников мероприятия с основными достижениями Казахстана в области прав человека за последние пять лет и главными приоритетами развития государства.

Ерлан Сарсембаев отметил, что с момента представления третье­го доклада в ноябре 2019 года Казах­стан достиг значительных успехов в области прав человека путем реализации ряда важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

В целях совершенствования судопроизводства заработала административная юстиция. За три года этот институт доказал эффективность, обеспечил справедливое, эффективное и доступное правосудие.

В Парламенте находятся законопроекты, направленные на расширение сферы применения административной юстиции. В настоящее время судами удовлетворяется до 60% исков об обжаловании их решений, действий и бездействия государственных органов и должностных лиц.

Помимо восстановления Конституционного суда и принятия Административного процедурно-процессуального кодекса, Казахстан провел реформы в области судебной системы, включая внед­рение института административного правосудия для защиты прав граждан, а также реформировал деятельность правоохранительных органов с целью повышения их прозрачности и подотчетности.

В ходе последовавшего после выступления главы казахстанской делегации интерактивного диалога государства – члены ООН озвучили соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательного механизма и практики защиты прав человека.

Члены казахстанской делегации дали ответы на воп­росы участников защиты национального доклада.

Делегации иностранных государств отметили поступательный прогресс Респуб­лики Казахстан в развитии законодательных, практичес­ких и других мер в области защиты прав человека и выполнении руководящих принципов основных международных документов в области защиты прав человека.

...Накануне непосредственно защиты четвертого национального доклада Казахстан провел в здании ООН в Женеве сайд-ивент с учас­тием депутатов Парламен­та РК, уполномоченного по правам ребенка в Казахстане и представителей гражданского общест­ва, на котором международному сообществу были представлены достижения нашей страны в области демократических преоб­разований, разъяснены проведенные социальные и политические реформы, направленные на защиту прав человека и развитие инклюзивного общества.

Модератором мероприя­тия выступила председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК Ляззат Калтаева. Спикеры, в числе которых были депутаты Мажилиса Болатбек Нажметдинулы, Кенжегул Сейтжан и Юлия Кучинская, проинформировали участников сайд-ивента о ключевых политических реформах, включая конституционные изменения, отмену смертной казни, вопросы свободы слова и улучшения избирательных прав, а также меры, направление на усиление инклюзии.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева со своей стороны поделилась достижениями в сфере защиты прав детей, такими как усиление мандата омбудсмена, меры против буллинга, суицидов и сексуального насилия.

Исполнительный директор РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Динара Есимова рассказала о роли гражданского общест­ва в укреплении социальной политики и защите прав уязвимых групп.

Сайд-ивент собрал широкий круг участников, включая представителей международных организаций, дипломатического корпуса, правозащитных НПО и экс­пертного сообщества, что способствовало открытому диа­логу о развитии прав человека в Казахстане.

#Казахстан #ООН #права человека #Женева #УПО

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