Скриншот с видео Акорды

– Двустороннее сотрудничество Турецкой Республики с Казахстаном сегодня устойчиво развивается. В целом, если взять объем товарооборота, – порядка 300 млн долларов США. Большие еще резервы есть, значительный потенциал для расширения, поэтому сегодня для нас важны инвестиционные проекты. В этом направлении мы работаем. Сегодня мы встретились с компанией Tiryaki Holding, где мы подписали соглашение об инвестициях. Сумма инвестиций 160 млрд тенге. Первый этап инвестиций, это глубокая переработка пшеницы – 110 млрд тенге, второй – 50 млрд тенге – переработка бобовых культур.

В целом количество проектов 23, из них 18 уже реализовано с 2018-го года по сегодняшний день, 5 проектов на стадии реализации. Поэтому здесь работу большую проводим. Необходимые условия созданы, и в этом направлении будем работать, - сказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось, что в Анкаре Президент Касым- Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Tiryaki Holding Сулеймана Тирьякиоглу. Глава государства поприветствовал решение компании о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане.

Сулейман Тирьякиоглу рассказал, что данный проект будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности нашей страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.