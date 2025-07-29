Казахстан получит 160 млрд тенге инвестиций - Айдарбек Сапаров

Сельское хозяйство
149

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал итоги переговоров с представителями турецкого бизнеса в рамках программы официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Анкару, сообщает Kazpravda.kz 

Скриншот с видео Акорды

– Двустороннее сотрудничество Турецкой Республики с Казахстаном сегодня устойчиво развивается. В целом, если взять объем товарооборота, – порядка 300 млн долларов США. Большие еще резервы есть, значительный потенциал для расширения, поэтому сегодня для нас важны инвестиционные проекты. В этом направлении мы работаем. Сегодня мы встретились с компанией Tiryaki Holding, где мы подписали соглашение об инвестициях. Сумма инвестиций 160 млрд тенге. Первый этап инвестиций, это глубокая переработка пшеницы – 110 млрд тенге, второй – 50 млрд тенге – переработка бобовых культур.
В целом количество проектов 23, из них 18 уже реализовано с 2018-го года по сегодняшний день, 5 проектов на стадии реализации. Поэтому здесь работу большую проводим. Необходимые условия созданы, и в этом направлении будем работать, - сказал министр сельского хозяйства  Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось, что в Анкаре Президент Касым- Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Tiryaki Holding Сулеймана Тирьякиоглу. Глава государства поприветствовал решение компании о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане.

Сулейман Тирьякиоглу рассказал, что данный проект будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности нашей страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.

#Турция #инвестиции #сельское хозяйство

Популярное

Все
Идеи, опередившие время
90-летний казахстанец стал жертвой телефонного мошенника
Бегемот с характером
Прогресс Казахстана в достижении ЦУР оценили в ООН
По мосту в Европу и Азию
В Премьер-лиге установилось «двоевластие»
Земледельцы Приаралья обратились за поддержкой
С 98-летием, ветеран!
Зафиксированы серьезные нарушения
В области Жетысу модернизируют 57 сельских школ
Приоритет – национальным видам
На шахтах обновляют подъемники
Хранители легенд и смыслов
Грызуны угрожают посевам
Подведены итоги алматинского WTT Youth Contender
Оценить масштабы и потенциал аграрного комплекса
Когда вода на вес золота
Как противостоять цифровым преступлениям
Социальная сила искусства
Обновление всерьез и надолго
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Скрытый патруль против лихачей
Юрий Дудь заочно арестован в России
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Первые медали Универсиады-2025
Звонили «из банка» – ответила полиция
К 2030 году в Казахстане планируют удвоить добычу меди
Сборная Казахстана по художественной гимнастике выступит на турнире в Румынии
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области

Читайте также

Зарубежные инвесторы намерены построить огромную теплицу дл…
Грызуны угрожают посевам
Ученые создали инновационную установку для хранения сельхоз…
Стартовала уборка озимой пшеницы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]