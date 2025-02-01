Казахстан предлагает Ирану поставку более 60 товаров

Астана видит перспективы в наращивании товарооборота с Тегераном до 3 миллиардов долларов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли РК

В Алматы прошла встреча министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева с заместителем министра промышленности, рудников и торговли, главой Организации по развитию торговли Ирана Мохаммадом Али Дехганом Дехнави. Переговоры прошли в рамках обсуждения увеличения взаимного товарооборота между двумя странами.

«Мы видим большие перспективы в наращивании товарооборота с Ираном до 3 миллиардов долларов. Мы готовы предложить более 60 товарных позиций, включая зерновые, подсолнечное масло, мясную продукцию и другие товары на сумму 162 миллионов долларов для поставок на иранский рынок», - отметил министр Арман Шаккалиев.

По итогам 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил 296 миллионов долларов США, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Иран также показал ощутимый рост, увеличившись на 29,1%, и составил 100,6 миллиона долларов США.

Основными товарами, поставляемыми из Казахстана в Иран, являются ячмень, пшеница, семена рапса, говядина свежая или охлажденная, подсолнечное масло, кукуруза, баранина, козлятина и говядина.