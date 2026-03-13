При этом, как сообщили в МНЭ, оценивались 78 показателей – от динамики производства и инвестиционной активности до развития предпринимательства и структуры занятости. В итоге установлено, что Экибастуз демонстрирует стабильное снижение зависимости от одного градообразующего предприятия, экономика города стала более сбалансированной, а отраслевая структура – разнообразной.

Как заявили в акимате Павлодарской области, Экибастуз перестал быть просто городом угольщиков и энергетиков, в плане бюджета опиравшимся на добычу каменного топлива, любые ценовые колебания на которое напрямую отражались на жизни горожан. Теперь здесь отмечен многоотраслевой индустриальный рост, достигнутый за счет системной работы по диверсификации городской экономики в соответствии с комплексным планом развития Экибастуза.

«Казахстанская правда» подробно писала о том, что за последние три года в городе заметно увеличились объемы производства в сфере обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, торговля и услуг.

По итогам 2025 года этот совокупный показатель по Экибастузу достиг 1,6 трлн тенге, что является лучшим результатом в регионе, причем доля города в промышленности Павлодарской области составила 40,1%. При плане 737 млрд в бывший моногород удалось привлечь инвестиции на 1,5 трлн тенге.

Одним из символов новой экономики Экибастуза стал полноценный металлургический кластер: уже работают два ферросплавных завода – EkibastuzFerroAlloys (с объе­мом инвестиций в 92 млрд тенге) и Kazferro Limited (свыше 30 млрд тенге инвестиций), строится третий с привлечением 138,4 млрд тенге. Совокупная мощность всех трех предприятий, а это до 460 тыс. тонн продукции в год, позволит Казахстану войти в тройку крупнейших мировых производителей ферросилиция.

Готовятся к вводу в эксплуа­тацию проекты по выпуску катодной меди мощностью 5 тыс. тонн в год и вторая очередь производства бандажей и кованых изделий.

Помимо прочего, эти предприятия серьезно усилят экс­портный потенциал региона. Как и строящийся электрометаллургический завод машиностроительного холдинга Railways Systems KZ, инвестиции в который в сумме до 500 млрд тенге позволят обеспечить производственные мощности завода до 1 млн тонн стали в год. Около 40% этой сталелитейной продукции планируется экспортировать в СНГ и ЕС, запуск предприятия намечен на 2028 год.

Еще одна тема, постоянно находящаяся в поле зрения «Казахстанской правды», – исполнение поручений Главы государства по строительству близ Экибастуза высокотехнологичной «Долины центров обработки данных» (ЦОД) для развития IT-сектора и цифровой инфраструктуры.

Ну и, конечно, Экибастуз сохраняет за собой статус одного из ключевых энергетических центров республики – здесь осуществляются проекты по наращиванию мощностей ГРЭС-2, намечается строительство новой ГРЭС-3. Город активно внедряет «зеленые» технологии: запускаются ветряные электростанции.

Энергетический потенциал позволил дать дополнительный импульс развитию агропромышленного сектора: в Экибастузе расширяются мощные тепличные комплексы и увеличивается выращивание овощей.

Все это не могло не отразиться на качестве городской среды. По данным акимата Павлодарской области, ежегодно в Экибастузе вводится около 87 тыс. кв. метров жилья, объем строительных работ достиг 124 млрд тенге. За последние пять лет создано более 12 тыс. рабочих мест, доходы бюджета выросли до 69 млрд тенге.

Отметим, что с учетом изменений, внесенных МНЭ, количество моногородов в Казахстане сократилось с 20 до 19.