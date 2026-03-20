За год расходы казахстанцев на главное блюдо Наурыза выросли на 21%

144
Айман Аманжолова
корреспондент

Накануне главного весеннего праздника традиционно публикуются данные о стоимости ингредиентов для наурыз-коже в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У семей из разных регионов страны наверняка могут быть различные рецепты этого блюда, состоящего из семи основных компонентов. Мы рассчитали стоимость ингредиентов для наурыз-коже в его усреднённом исполнении, когда корзина продуктов состоит из говядины, круп (пшена, риса, перловки), кефира, молока, сливочного масла и соли. Все продукты взяты из расчёта стандартизированного веса покупки, по одному килограмму, а молоко и кефир — по одному литру. Расчёт производился исходя из розничных цен на продовольственные товары, опубликованных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК за февраль текущего года. Итак, средняя по крупным городам страны суммарная стоимость ингредиентов для наурыз-коже в последний месяц зимы составила 11,9 тыс. тг. Наибольшее влияние на эту сумму оказали два самых дорогих продукта — говядина (с костями) и сливочное масло. На них совокупно пришлось 76% от общей стоимости ингредиентов блюда.

В рейтинг крупных городов по стоимости продуктов для приготовления наурыз-коже мы включили мегаполисы и все областные центры. Антилидером по дороговизне стал Актау: 14,6 тыс. тг — на четверть больше среднего значения по РК. Дорого обходятся продукты для праздничного блюда и жителям Атырау: 13,3 тыс. тг — на 12,1% больше, чем в среднем по крупным городам. Помимо этого, в число городов с самыми высокими ценами на набор продуктов для наурыз-коже вошли Тараз и Астана (по 12,4 тыс. тг), а также Алматы (12,3 тыс. тг).

Наименьшие показатели пришлись на Кокшетау (всего 10,2 тыс. тг) и Петропавловск (10,7 тыс. тг). Существенно ниже среднего уровня стоимость продуктов для приготовления наурыз-коже также оказалась в Талдыкоргане (11 тыс. тг) и Туркестане (11,1 тыс. тг). Разброс цен между самым дорогим (Актау) и самым доступным (Кокшетау) вариантом составил более 4 тыс. тг, что подчёркивает региональные различия в стоимости ингредиентов традиционного весеннего праздничного блюда.

Сравнили также стоимость наурыз-коже с прошлогодним показателем, где источник данных и набор продуктов были аналогичными. Оказалось, что за год продуктовая корзина для этого праздничного блюда выросла в цене в среднем по стране на 20,6%. Для отдельных городов удорожание было ещё более существенным: плюс 28,4% в Кызылорде, плюс 26,7% — в Актобе. Наименее ощутимый рост цен пришёлся на Талдыкорган (плюс 6,4%) и Петропавловск (плюс 8,4%).

Вернёмся к вопросу разнообразия рецептов наурыз-коже. Нередко в казахстанских семьях для приготовления этого блюда используют несколько видов мяса, казы. Предлагаем посмотреть, сколько стоят другие продовольственные товары, которые также могут добавляться в это или другие традиционные блюда к празднику.

В категории мясных продуктов говядина — один из наиболее бюджетных вариантов. Её цена в феврале текущего года составляла 3,6 тыс. тг за кг. Другие же виды мяса, используемого как в наурыз-коже, так и в другом национальном блюде, бешбармаке (чаще выступающем под традиционным названием «ет»), были ещё дороже. Баранина обходилась казахстанцам в 3,9 тыс. тг за кг, конина — в 4,1 тыс. тг. Помимо сливочного масла и мяса, немалый вклад в общую стоимость продуктовой корзины для наурыз-коже вносят молочные продукты. Стоимость литра молока минимальной жирности в феврале уже превышала 621 тг, а кефира — 587 тг. Если купить всё по представленному списку, придётся потратить как минимум 26 тыс. тг. Не исключено, что затраты на праздничный стол в Наурыз будут ещё больше, так как кроме мясных блюд немало средств уходит и на остальную часть меню — баурсаки, сладости и т. д.

Предлагаем также рассмотреть, как за последний год менялись цены на главные ингредиенты наурыз-коже. Отметим сразу: годовые индексы потребительских цен на продукты в конце этой зимы были куда выше, чем в прошлом году. Если в феврале 2025-го продукты в целом подорожали за год на 6,5%, то в аналогичном месяце текущего года их стоимость выросла уже на 12,7%.

На такую большую разницу повлияли, в первую очередь, совершенно разные значения индексов цен на мясные продукты. Зимой прошлого года они были умеренными и не превышали 107,9%. В феврале 2026-го ситуация кардинально изменилась: индексы потребительских цен в сегменте взлетели до 127,3%.  

Также в конце прошедшей зимы ощутимо отличались индексы потребительских цен на крупы. В феврале 2026-го этот показатель в целом по группе составил 107,9%. При этом годом ранее он даже был отрицательным (88,9%), то есть в феврале 2025-го крупы за год подешевели на 11,1% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

 

#цены #продукты #Наурыз

