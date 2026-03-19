Казахстан занял 36-е место среди крупнейших экономик мира по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности (ВВП по ППС). По данным аналитического проекта Visual Capitalist , объём экономики Казахстана оценивается примерно в 973 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz

Общий объём мировой экономики по этому показателю достиг 219,2 трлн долларов, при этом почти половина глобального ВВП приходится на страны Азии.

Крупнейшей экономикой мира по ППС остаётся Китай – около 43,5 трлн долларов. На втором месте находятся Соединённые Штаты Америки с экономикой 31,8 трлн долларов, а третье место занимает Индия, чей показатель превышает 19 трлн долларов.

В первую десятку крупнейших экономик мира также входят Россия, Япония, Германия, Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Позиция Казахстана

С показателем 973 млрд долларов Казахстан занимает 36-е место в мировом рейтинге. Страна расположилась между Сингапуром, экономика которого составляет около 988 млрд долларов, и Румынией с показателем 949 млрд долларов.

В рейтинге Казахстан также находится рядом с такими странами, как Объединённые Арабские Эмираты, Нидерланды, Колумбия и Южно-Африканская Республика.

Экономический контекст

По оценкам международных финансовых организаций, показатель ВВП по паритету покупательной способности позволяет более точно сравнивать размеры экономик разных стран, так как учитывает уровень цен внутри государств.

В Центральной Азии Казахстан остаётся крупнейшей экономикой региона, значительно опережая соседние страны по объёму производства и уровню экономической активности.

Что такое ППС

Паритет покупательной способности (ППС) – это способ сравнить экономики стран с учётом того, сколько товаров и услуг можно купить внутри страны на одну и ту же сумму денег, например, на 100 долларов. Показатель ППС учитывает эту разницу в ценах. Поэтому он показывает реальный размер экономики и уровень производства, а не просто сумму денег.