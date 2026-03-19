Казахстан вошёл в топ-40 крупнейших экономик мира

Экономика
Казахстан занял 36-е место среди крупнейших экономик мира по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности (ВВП по ППС). По данным аналитического проекта Visual Capitalist, объём экономики Казахстана оценивается примерно в 973 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz

Общий объём мировой экономики по этому показателю достиг 219,2 трлн долларов, при этом почти половина глобального ВВП приходится на страны Азии.

Крупнейшей экономикой мира по ППС остаётся Китай – около 43,5 трлн долларов. На втором месте находятся Соединённые Штаты Америки с экономикой 31,8 трлн долларов, а третье место занимает Индия, чей показатель превышает 19 трлн долларов.

В первую десятку крупнейших экономик мира также входят Россия, Япония, Германия, Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Позиция Казахстана

С показателем 973 млрд долларов Казахстан занимает 36-е место в мировом рейтинге. Страна расположилась между Сингапуром, экономика которого составляет около 988 млрд долларов, и Румынией с показателем 949 млрд долларов.

В рейтинге Казахстан также находится рядом с такими странами, как Объединённые Арабские Эмираты, Нидерланды, Колумбия и Южно-Африканская Республика.

Экономический контекст

По оценкам международных финансовых организаций, показатель ВВП по паритету покупательной способности позволяет более точно сравнивать размеры экономик разных стран, так как учитывает уровень цен внутри государств.

В Центральной Азии Казахстан остаётся крупнейшей экономикой региона, значительно опережая соседние страны по объёму производства и уровню экономической активности.

Что такое ППС

Паритет покупательной способности (ППС) – это способ сравнить экономики стран с учётом того, сколько товаров и услуг можно купить внутри страны на одну и ту же сумму денег, например, на 100 долларов.  Показатель ППС учитывает эту разницу в ценах. Поэтому он показывает реальный размер экономики и уровень производства, а не просто сумму денег.

 

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Агния Барто – голос детства
Семилетие созидания и развития
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Играя на струнах души
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Уверенность в завтрашнем дне
Вдохновленные весной
Возрождается природа, строит планы человек
Игра, объединяющая поколения
Тенденции и перспективы госслужбы
Гостей встречает аул
Помнить о духовных скрепах
Современная и ориентированная на человека
Повышен уровень защиты
Тема встречи – обсуждение итогов референдума
В интересах кибербезопасности
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Отмечены высокими наградами
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
В Атырау начал работу особенный магазин
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Весна начинается с рукопожатия
На реках начали дробление льда
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Казахстан направил бизнес-миссию в Монголию
Из восточного Китая до Астаны за 9 дней
68% иностранных инвестиций в ЦА сосредоточены в экономике К…
До 20 миллионов позиций увеличился объем Национального ката…

