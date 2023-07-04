Казахстан предложил свои услуги в качестве Цифрового хаба на пространстве ШОС

Президент, Международное сотрудничество, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, в стране созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации.

Фото: Kazpravda.kz

В ходе своего выступления на заседании Совета глав государств – членов ШОС президент Касым-Жомарт Токаев предложил услуги Казахстана в качестве Цифрового хаба на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz.

"Остается актуальной проблема "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами. Поэтому планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности нашей организации. Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли", - сказал глава государства.

Как он отметил, в прошлом году Казахстан занял 28 место по индексу развития электронного правительства ООН – это самый высокий показатель среди государств – членов ШОС.

"В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция. Казахстан предлагает свои услуги в качестве Цифрового хаба на пространстве ШОС. Поэтому полагаю важным провести в 2024 году Цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием Управляющей комиссии Пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационно-технологическому развитию наших экономик", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

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