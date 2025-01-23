Казахстан представил четвертый Нацдоклад о правах человека в Женеве

Международное сотрудничество
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Основной документ о реализации Республикой Казахстан международных обязательств в сфере прав человека представила делегация во главе с министром юстиции Ерланом Сарсембаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: Минюст

В рамках проходящей в Женеве 48-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам человека ООН 23 января  Республика Казахстан прошла процедуру защиты четвертого Национального доклада о выполнении международных обязательств в области защиты прав и свобод человека.

Основной документ о реализации Республикой Казахстан международных обязательств в сфере прав человека представила делегация во главе с министром юстиции Ерланом Сарсембаевым.

В состав казахстанской делегации вошли заместители руководителей и должностные лица Генеральной прокуратуры, Судебной администрации, министерств внутренних дел, культуры и информации, иностранных дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения и просвещения.

Казахстанская делегация ознакомила участников мероприятия с основными достижениями Республики Казахстан в области прав человека за последние пять лет и главными приоритетами развития государства.

Ерлан Сарсембаев отметил, что с момента представления третьего доклада в ноябре 2019 года Казахстан достиг значительных успехов в области прав человека путем реализации ряда важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны.  

В целях совершенствования судопроизводства заработала административная юстиция. За 3 года она доказала эффективность, обеспечила справедливое, эффективное и доступное правосудие. В настоящее время в парламенте находятся законопроекты, направленные на расширение сферы административной юстиции. В настоящее время судами удовлетворяется до 60% исков об обжаловании их решений, действий и бездействий государственных органов и должностных лиц.

Помимо восстановления Конституционного суда и принятия Административного процедурно-процессуального кодекса, Казахстан провел реформы в области судебной системы, включая внедрение института административного правосудия для защиты прав граждан, а также реформировал деятельность правоохранительных органов с целью повышения их прозрачности и подотчетности.

В ходе последовавшего после выступления главы казахстанской делегации интерактивного диалога государства-члены ООН озвучили соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательного механизма и практики защиты прав человека. 

Официальной делегацией Республики Казахстан даны ответы на вопросы участников защиты Национального доклада.

Делегации иностранных государств отметили поступательный прогресс Республики Казахстан в развитии законодательных, практических и других мер в области защиты прав человека и выполнении руководящих принципов основных международных документов в области защиты прав человека. 

#Казахстан #ООН #права человека

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