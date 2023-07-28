Казахстан приглашен на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже

Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы МКС РК

В Министерстве культуры и спорта РК подтвердили, что Казахстан получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

«Официальный документ был направлен Международным Олимпийским комитетом в адрес Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан», – уточнили в ведомстве.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

На днях Париж презентовал свою версию факела Олимпийских игр.

Напомним, глава государства Касым-Жомает Токаев поручил усилить подготовку к Олимпийским играм в Париже 2024 года.