Казахстан приглашен на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В Министерстве культуры и спорта РК подтвердили, что Казахстан получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.
«Официальный документ был направлен Международным Олимпийским комитетом в адрес Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан», – уточнили в ведомстве.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.
На днях Париж презентовал свою версию факела Олимпийских игр.
Напомним, глава государства Касым-Жомает Токаев поручил усилить подготовку к Олимпийским играм в Париже 2024 года.