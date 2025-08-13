Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он сообщил, что за 7 месяцев этого года в зерновом эквиваленте отгружено 8,9 млн тонн зерна и муки. По итогам маркетингового года прогнозируется экспорт 13 млн тонн в зерновом эквиваленте.

«Существенный рост экспорта зерна отмечается в Центральную Азию, Иран, Азербайджан, через Россию, Прибалтику и Черное море; начаты поставки в Марокко, Алжир и Вьетнам», - уточнил Серик Жумангарин.

Вице-премьер также отметил, что экспорт растительных масел за 7 месяцев достиг 384,6 тыс. тонн, прогноз на год — около 670 тыс. тонн.

В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай, что значительно повысило экспортные возможности.