Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, ключевым результатом реализации Соглашения станет формирование устойчивой правовой основы для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других инструментов Фонда ОРЕС.

Документом закрепляется самостоятельность Фонда при принятии решений о финансировании проектов, а также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на устойчивое экономическое развитие.