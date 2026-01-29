Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного развития ОРЕС

122
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, ключевым результатом реализации Соглашения станет формирование устойчивой правовой основы для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других инструментов Фонда ОРЕС.

Документом закрепляется самостоятельность Фонда при принятии решений о финансировании проектов, а также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на устойчивое экономическое развитие.

«Фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана, гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов от прямых налогов. В целом ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику РК», - говорится в заключении.

#сотрудничество #Сенат #соглашение #ОРЕС

Популярное

Все
Болельщиков станет больше
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Экспонат из Книги Гиннесса
Искусство, которое лечит
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Подписали меморандум о сотрудничестве
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Без отрыва от производства
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Будет построена объездная дорога
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
За словом следует дело
Планы грандиозные, исполнение – не очень
У защитников природы всегда много дел
Расширяя образовательные горизонты
Буханка хлеба по 70 тенге
Учет животных: выявлены расхождения
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Совместный Механизм гражданской защиты создают в ОТГ
Двусторонние отношения укрепляются
Спикер Сената встретился с министром иностранных дел Израиля
Для защиты инвестиций и экономического развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]