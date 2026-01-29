Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, ключевым результатом реализации Соглашения станет формирование устойчивой правовой основы для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других инструментов Фонда ОРЕС.
Документом закрепляется самостоятельность Фонда при принятии решений о финансировании проектов, а также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на устойчивое экономическое развитие.
«Фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана, гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов от прямых налогов. В целом ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику РК», - говорится в заключении.