Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее

Торжественный прием

Динамика контактов на высшем уровне между Казахстаном и Россией всегда была и остается очень высокой: как правило, главы двух государств встречаются по несколько раз в год – не только в ходе визитов и переговоров в двустороннем формате, но и в рамках участия в многосторонних саммитах по линии межгосударственных объединений. В их числе ШОС (саммит в этом году принимала Астана), ЕАЭС и СНГ (встречи в этих форматах обычно проходят несколько раз в год), ОДКБ (саммит запланирован в нашей столице на 28 нояб­ря). Кроме того, в этом году ­Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского коллеги приезжал в Казань, где выступил на саммите БРИКС+. Встречались лидеры и в рамках других мероприятий, неоднократно общались по телефону.

Однако нынешний приезд Президента Российской Федерации в Астану выделяется – он совершает государственный визит в Казахстан, а это самый высокий уровень в дипломатической иерархии поездок. К слову, предыдущий госвизит Владимира­ Путина в нашу страну был в 2015 году в рамках его прошлого президентского мандата.

В казахстанскую столицу российский лидер прибыл вчера вечером. Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира­ Путина в аэропорту.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали Президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи. Стоит добавить, что накануне визита российский триколор можно было увидеть в центре столицы повсеместно – и в виде флагов, соседствующих с казахстанским, и на электронных баннерах. Вблизи аэропорта на лед-дисплеях транслировалось торжественное приветствие Президента РФ с прибытием на казахстанскую землю.

Уникальным моментом стало участие в церемонии приветствия профессиональной художницы Асель Сабыржанқызы (Ассоль): в аэропорту она представила главам государств свою картину, которую начала рисовать с момента вылета Владимира­ Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому Президенту по завершении его визита.

В целом статус визита подчеркивают не только особо торжественная атмосфера приема высокого гостя и заданный президентами информационный фон (накануне встречи главы государств «обменялись» статьями в ведущих СМИ, в которых поделились видением развития двусторонних отношений), но и тщательная проработка программы визита.

Казахстан и Россия – стратегические партнеры, союзники, дружественные государства, взаимовыгодно и плодотворно сотрудничающие по самому широкому спектру направлений. Переговоры на высшем уровне и договоренности, подготовленные сторонами к визиту, имеют особое значение с точки зрения подтверждения обоюдной приверженности государств дальнейшему развитию отношений в духе добрососедства и союзничества и придания дополнительного импульса практическому взаимодействию.

Именно этого ожидали от государственного визита Президента Российской Федерации в Казахстан, и переговоры в Акорде ожидания оправдали.

Визит особой важности

В резиденции Акорда встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина также была обставлена с подобающим церемониалом: главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

После президенты направились в зал для переговоров, первая часть которых прошла в узком составе.

Приветствуя Президента РФ в Астане, Глава нашего государства поблагодарил Владимира Путина за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

– Это, без всякого преувеличения, очень важное событие в наших межгосударственных отношениях, которые зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства и союзничества. Я внимательно прочитал Вашу статью в средствах массовой информации Казахстана. Я тоже опубликовал свою статью в российских средствах массовой информации. Думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон изложили наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее. В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в это очень непростое время, – отметил Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства. И нынешний визит внесет в этот процесс большой вклад. Как заявил Глава государства, 20 документов, подготовленных к подписанию, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества.

В свою очередь Президент Владимир Путин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием на казахской земле.

– Спасибо Вам большое. Мы и дружим, и поддерживаем отношения деловые, все развивает­ся самым динамичным образом. Мы в постоянном контакте. Очень рассчитываю увидеть Вас в конце года на неформальной предновогодней встрече в Санкт-Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду Вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа, – отметил Владимир Путин.

Он высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений, а также особо выделил подготовленные к принятию в рамках визита документы.

– Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот растет, за прошлый год он был почти 28,5 миллиарда долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 миллиардов долларов. Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданского общества, образования, науки и культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов именно из Казахстана. И межрегиональное сотрудничество развивается очень успешно. Я хочу поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделяете развитию российско-казахстанских связей. Мы чувствуем внимание Президента Казахстана к этой важнейшей для нас работе. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга и ближайшего союзника, – сказал Президент РФ.

В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы развития взаимодействия в таких сферах, как промышленная кооперация, энергетика, нефтегазовая промышленность, транзит энергоресурсов, машиностроение, транспорт и логистика, финансы, экология и водная политика, образование, наука и культурно-гуманитарные связи.

Приоритетное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам экономики. В качестве основных задач выделено углубление сотрудничества в стратегических отраслях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. В этих целях, как отметил Президент РК, уже принят пакет межправительственных документов, включая Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021–2025 годы, План совместных действий на 2024–2026 годы, а также обновленную Межправительственную программу межрегионального и приграничного сотрудничества.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в нашу экономику. В свою очередь, наша страна впервые в истории двусторонних отношений вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров России, что свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала сотрудничества.

– Убежден: при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 миллиардов долларов. Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 миллиарда долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 миллиарда. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки в 8,5 миллиарда долларов. Кроме того, в Казахстане работают около 24 тысяч компаний с российским участием – это почти половина от общего количества предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия и взаимной заинтересованности в дальнейшем укреп­лении наших стратегических взаимоотношений, – подчеркнул Президент РК.

Он вновь указал на значительные успехи в промышленной сфере. Отдельное внимание уделил масштабным инициативам по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объе­мов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях, строительству и модернизации крупных энергетических объектов в нашей стране.

– В приоритете – раскрытие транзитного потенциала через развитие ключевых транс­портных коридоров. Мы также обсудили перспективы реализации проектов, в том числе строительства автомобильной дороги в Монголию и активного использования Трансафганского транспортного коридора. Уверен, полноценная реализация всех этих инициатив в направлении Север – Юг всецело отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, – отметил Президент РК.

Особое место в экономической повестке занимает Форум межрегионального сотрудничества. В этом контексте отмечена важность предстоящего открытия Генерального консульства РФ в Актау.

Традиционно большой и важный блок в двусторонних отношениях – сотрудничество в научной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем решении открыть весной следующего года в Астане Аллею вечной казахстанско-российской дружбы. Он также выразил признательность российской стороне за активное участие в V Всемирных играх кочевников и сообщил, что в 2026 году Казахстан станет мес­том проведения третьих «Игр будущего» – уникального, инициированного Россией турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт.

– Хотел бы отметить Дни культуры Астаны в Москве, которые прошли в августе текущего года и нашли широкий отклик у московской и зарубежной аудитории. Знаковым событием стало открытие в Казани бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Кроме того, на сцене Большого театра в Моск­ве зрители смогли насладиться шедевром казахской национальной классики – оперой «Абай». В ближайшие годы запланированы масштабные выставки Казахстана в стенах легендарных музеев – Третьяковской галереи и Эрмитажа, – продолжил ­Касым-Жомарт Токаев.

Самое пристальное внимание уделяется также развитию сотрудничества в образовательной сфере. Как отметил Глава государства, тот факт, что в России обучаются более 60 тыс. казахстанских студентов, говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знания­ми и опытом.

– В развитие ранее достигнутых договоренностей в Казах­стане открыто семь филиалов ведущих российских техничес­ких образовательных учреж­дений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. Сегодня открыт филиал КазНУ­ имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. Одновременно обсуж­даются перспективы строи­тельства казахстанских школ в приграничных регионах России, а также школ с российским учас­тием на территории Казахстана (в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях), что позволит укрепить образовательные связи и предоставить новые возможности для подрастающего поколения двух стран, – подчерк­нул Президент РК.

Важным фактором, объединяющим наши народы, в выступлении назван русский язык. Касым-Жомарт Токаев отметил, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получают образование на русском языке. Наша страна придает большое значение этому вопросу, именно поэтому Президентом было предложено учредить Международную организацию по русскому языку.

– Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территориях Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание Меморандума о сотрудничестве между фондом «Отандастар» и «Россотрудничеством». Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами и находят положительный отклик у широкой общественности, – отметил Глава государства.

Также, по его словам, на переговорах подробно обсуждена динамика взаимодействия стран в многостороннем формате, лидеры обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

– С удовлетворением отмечаю наше полное взаимопонимание по сотрудничеству в рамках таких важных региональных объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СВМДА и других. Сегодня практически нет такого направления, по которому не взаимодействовали бы наши страны. Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность уважаемому Президенту России за неустанное личное внимание к укреплению дружественных взаимоотношений между нашими народами, – сказал ­Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на совместной работе в ближайшей перспективе. Так, в 2025 году предстоит реализовать большое количество совместных проектов, которые, по мнению Главы государства, принесут ощутимую пользу как гражданам, так и бизнесу наших стран.

В январе 2025-го исполняется 20 лет одному из основополагаю­щих двусторонних документов – Договору о казахско-российской государственной границе. В 2025 году также будут отмечаться 80-летие Великой Победы и 70-летие космодрома «Байконур».

– Мы договорились провести праздничные мероприятия по случаю всех этих знаковых дат. Как видите, двусторонняя повестка регулярно пополняется конкретными инициативами и новыми интересными проектами, – подчеркнул Президент РК.

В завершение своего выступ­ления Глава нашего государства выразил уверенность в том, что положительные итоги прошедших в Астане мероприятий позволят вывести союзнические отношения двух стран на качест­венно новый уровень.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил ­Касым-Жомарта Токаева за приглашение и оказанное внимание на казахской земле. Он выразил удовлетворение итогами своего визита.

– Мы подробно обсудили широкий спектр двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Обменялись мнениями по наиболее актуальным регио­нальным и международным сюжетам. В подписанном Совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества – от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции, – подчеркнул Президент РФ.

По словам Владимира Путина, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.

Заявление, соглашения, планы, меморандумы

По итогам переговоров ­Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Кроме того, к визиту был подготовлен к принятию большой пакет других документов, которыми члены делегаций обменялись в присутствии президентов.

В их числе – Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами РК и РФ на 2024–2028 годы и План мероприятий по ее реализации.

Заключены также соглашения между правительствами РК и РФ: об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Казахстаном и Россией; о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска «Сырым» (РК) и «Маштаково» (РФ) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему; о сотрудничестве в области здравоохранения; об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации; о сотрудничестве в области туризма; о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет».

Также принят Протокол о возоб­новлении действия Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения.

Министерство транспорта РК и Министерство транспорта РФ заключили соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Соглашение о сотрудничестве заключили Министерство внут­ренних дел РК и Следственный комитет РФ.

Министерство юстиции РК и Министерство юстиции РФ также подписали соглашение о сотрудничестве, заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в облас­ти правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, а также приняли Программу сотрудничества на 2025–2026 годы.

Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства заключен между Минис­терством промышленности и строительства РК и Министерст­вом строи­тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Сразу несколько документов подписано с участием АО «НК «Қазақстан темір жолы»: Соглашение о стратегическом сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги»; Соглашение о реализации проекта с Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО «Славтранс-Сервис»; Меморандум о намерениях с ООО «Фин­Инвест».

Также Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст. № 3 и № 4 Экибастузской ГРЭС-2 заключено между АО «Самрук-Энерго» и ООО «Фирма ОРГРЭС».