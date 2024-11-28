Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Торжественный прием

Динамика контактов на высшем уровне между Казахстаном и Россией всегда была и остается очень высокой: как правило, главы двух государств встречаются по несколько раз в год – не только в ходе визитов и переговоров в двустороннем формате, но и в рамках участия в многосторонних саммитах по линии межгосударственных объединений. В их числе ШОС (саммит в этом году принимала Астана), ЕАЭС и СНГ (встречи в этих форматах обычно проходят несколько раз в год), ОДКБ (саммит запланирован в нашей столице на 28 нояб­ря). Кроме того, в этом году ­Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского коллеги приезжал в Казань, где выступил на саммите БРИКС+. Встречались лидеры и в рамках других мероприятий, неоднократно общались по телефону.

Однако нынешний приезд Президента Российской Федерации в Астану выделяется – он совершает государственный визит в Казахстан, а это самый высокий уровень в дипломатической иерархии поездок. К слову, предыдущий госвизит Владимира­ Путина в нашу страну был в 2015 году в рамках его прошлого президентского мандата.

В казахстанскую столицу российский лидер прибыл вчера вечером. Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира­ Путина в аэропорту.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали Президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи. Стоит добавить, что накануне визита российский триколор можно было увидеть в центре столицы повсеместно – и в виде флагов, соседствующих с казахстанским, и на электронных баннерах. Вблизи аэропорта на лед-дисплеях транслировалось торжественное приветствие Президента РФ с прибытием на казахстанскую землю.

Уникальным моментом стало участие в церемонии приветствия профессиональной художницы Асель Сабыржанқызы (Ассоль): в аэропорту она представила главам государств свою картину, которую начала рисовать с момента вылета Владимира­ Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому Президенту по завершении его визита.

В целом статус визита подчеркивают не только особо торжественная атмосфера приема высокого гостя и заданный президентами информационный фон (накануне встречи главы государств «обменялись» статьями в ведущих СМИ, в которых поделились видением развития двусторонних отношений), но и тщательная проработка программы визита.

Казахстан и Россия – стратегические партнеры, союзники, дружественные государства, взаимовыгодно и плодотворно сотрудничающие по самому широкому спектру направлений. Переговоры на высшем уровне и договоренности, подготовленные сторонами к визиту, имеют особое значение с точки зрения подтверждения обоюдной приверженности государств дальнейшему развитию отношений в духе добрососедства и союзничества и придания дополнительного импульса практическому взаимодействию.

Именно этого ожидали от государственного визита Президента Российской Федерации в Казахстан, и переговоры в Акорде ожидания оправдали.

Визит особой важности

В резиденции Акорда встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина также была обставлена с подобающим церемониалом: главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

После президенты направились в зал для переговоров, первая часть которых прошла в узком составе.

Приветствуя Президента РФ в Астане, Глава нашего государства поблагодарил Владимира Путина за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

– Это, без всякого преувеличения, очень важное событие в наших межгосударственных отношениях, которые зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства и союзничества. Я внимательно прочитал Вашу статью в средствах массовой информации Казахстана. Я тоже опубликовал свою статью в российских средствах массовой информации. Думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон изложили наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее. В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в это очень непростое время, – отметил Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства. И нынешний визит внесет в этот процесс большой вклад. Как заявил Глава государства, 20 документов, подготовленных к подписанию, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества.

В свою очередь Президент Владимир Путин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием на казахской земле.

– Спасибо Вам большое. Мы и дружим, и поддерживаем отношения деловые, все развивает­ся самым динамичным образом. Мы в постоянном контакте. Очень рассчитываю увидеть Вас в конце года на неформальной предновогодней встрече в Санкт-Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду Вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа, – отметил Владимир Путин.

Он высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений, а также особо выделил подготовленные к принятию в рамках визита документы.

– Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот растет, за прошлый год он был почти 28,5 миллиарда долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 миллиардов долларов. Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданского общества, образования, науки и культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов именно из Казахстана. И межрегиональное сотрудничество развивается очень успешно. Я хочу поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделяете развитию российско-казахстанских связей. Мы чувствуем внимание Президента Казахстана к этой важнейшей для нас работе. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга и ближайшего союзника, – сказал Президент РФ.

В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы развития взаимодействия в таких сферах, как промышленная кооперация, энергетика, нефтегазовая промышленность, транзит энергоресурсов, машиностроение, транспорт и логистика, финансы, экология и водная политика, образование, наука и культурно-гуманитарные связи.

В деловой и конструктивной атмосфере Вторая часть переговоров прошла с участием членов официальных делегаций: и здесь уже только по числу участников можно было оценить, насколько широка повестка сотрудничества Казахстана и России и какое значение придается развитию двусторонних отношений. Так, с казахстанской стороны за столом переговоров присутствовали главы ключевых ведомств, а с российской, как обратил внимание Владимир Путин, чуть ли не половина состава Правительства РФ. Президент Казахстана, начиная встречу, вновь подчеркнул, что нынешний визит российского лидера имеет большое значение с точки зрения расширения, углубления стратегического парт­нерства двух стран. – В узком формате мы очень подробно в деловой атмосфере обсудили буквально все вопросы, которые находятся на повестке дня. Пришли, как я полагаю, к единому мнению, дали соответствующие поручения правительствам. Впереди у нас большая работа. Я как Президент, естественно, буду контролировать эту работу, поскольку уделяю первостепенное внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Коль скоро сотрудничество развивается, конечно же, появляются моменты, которые требуют внимания и глав государств, и руководителей правительств. Для этого осуществляются подобного рода мероприятия, нацеленные на решение всех существующих вопросов, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он констатировал, что казах­станско-российское сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику, и задача лидеров – обеспечить, чтобы это взаимодействие не снижало оборотов, чтобы торговля между странами успешно развивалась (в ближайшей перспективе есть хорошая возможность довести товарооборот до 30 млрд долларов), инвестиционное сотрудничество углублялось, контакты в гуманитарной, образовательной сферах укреплялись. Отметил Президент и позитивные тенденции в промышленном и инвестиционном сотрудничестве. Казахстаном и Россией совместно реализовано уже 93 проекта с общим объемом инвестиций в более чем 18 млрд долларов, в перспективе еще 49 проектов, инвестиции порядка 29,5 млрд долларов. Владимир Путин со своей стороны подчеркнул, что Казах­стан – стратегический партнер и надежный союзник России. Он также отметил, что, учитывая широкую повестку двустороннего сотрудничества, в ходе взаимодействия возникают вопросы, которые требуют внимания и решений со стороны глав государств, правительств. – Самое главное заключается в том, и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе, что есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить. При таком настрое будем добиваться больших успехов. И то, что Казахстан делает сегодня под Вашим руководством, то, что Казахстан добивается впечатляющих результатов, – это, конечно, нас тоже очень радует, потому что объем сотрудничества увеличивается. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, взаимодействие только расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным для обеих сторон, – отметил Президент РФ. Он поблагодарил казахстанскую сторону за атмосферу, которая создана для совместной работы, и выразил уверенность, что все документы, подготовленные к нынешней встрече, укрепят нормативную базу и станут хорошей основой для дальнейшего движения вперед. В ходе переговоров был обсуж­ден широкий круг вопросов сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. ХХ Форум межрегионального сотрудничества В эти дни, 26–27 ноября, в Уфе проходил юбилейный ХХ Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. По традиции на пленарном заседании выступили президенты двух стран – к работе мероприя­тия они подключились по видеосвязи. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, за два десятилетия форум превратился в эффективную площадку, где задается тон укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Россией. Он вновь акцентировал внимание на том, что двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также промышленная кооперация демонстрируют стабильную динамику роста. – В сотрудничестве с ведущими российскими компаниями реализуются высокотехнологичные проекты в таких сферах, как производство полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений, машиностроительного оборудования, а также добыча углеводородов. Это наглядно свидетельствует о высоком уровне экономической интеграции между нашими странами. Уверен, нынешний форум станет отправной точкой для выработки новых согласованных подходов к развитию торгово-экономической кооперации двух стран на принципах взаимовыгодного и равноправного партнерства, – подчерк­нул Глава нашего государства. Он также подробно остановился на ключевых вопросах казахстанско-российского меж­отраслевого взаимодействия. В первую очередь он отметил, что сотрудничество в топливно-энергетической сфере между нашими странами достигло качественно нового уровня. Президент перечислил большое количество совместных проектов. Так, вместе с компанией «Лукойл» ведется разработка крупного морского месторождения «Каламкас-море – Хазар», объем инвестиций в проект составит более 6 млрд долларов. Российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии: совместно с компанией «Сибур» в 2022 году введен в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена, который сегодня не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны. В сентябре текущего года началось строительство завода по производству полиэтилена. Совместно с компанией «Татнефть» реализуется проект по выпуску бутадиена. – Значительных успехов удалось достичь и в газовой отрасли. Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан. Данные проекты будут, безусловно, способствовать укреплению энергетической безопасности всего Центрально-Азиатского региона, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Год назад Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем двух стран, реализация которого, по словам Президента РК, позволит укрепить фундамент партнерства в энергетической сфере. Казах­станская сторона в ближайшее время намерена завершить ратификацию данного документа. Также налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Активно развивается партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии: при участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт, в ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии. – Второй момент. В текущем году исполнилось 5 лет с начала реализации программы совместных действий в области производственной кооперации. В рамках программы реализовано 93 совместных проекта с общим объемом инвестиций почти 18,5 миллиарда долларов, что позволило создать более 22 тысяч рабочих мест. В настоя­щее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций более 29,5 миллиарда долларов и созданием порядка 20 тысяч рабочих мест. Дополнительно прорабатываются еще 26 проектов, которые будут способствовать усилению промышленной кооперации между нашими странами, – сообщил Президент РК. Касым-Жомарт Токаев отдельно назвал несколько особо крупных проектов. В этом году при участии «Татнефти» в городе Сарани запущен завод по производству шин проектной мощностью 3,5 млн единиц в год. В сотрудничестве с компанией «КАМАЗ» углубляется локализация производства машиностроительного оборудования. В октябре текущего года в Костанае состоялся запуск масштабного проекта по производству чугунного литья мощностью до 40 тыс. тонн в год. В следующем году ожидается открытие завода по выпуску компонентов ведущих мостов. Компаниями «ЕвроХим» и «Уралхим» в Жамбылской области реализуются масштабные проекты по производству минеральных удобрений. Еще одно большое направление работы – расширение сотрудничества в агропромышленной сфере. Как отметил Глава государства, Россия добилась впечатляющих успехов в развитии АПК, решении вопросов импортозамещения и внедрения современных технологий в отрасли. – Не случайно сегодня именно Россия занимает первое место в структуре внешней торговли Казахстана по продукции агропромышленного комплекса, – обратил внимание Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан также проводит большую работу по развитию собственного АПК. В агропромышленной сфере наши страны обладают поистине колоссальным экспорт­ным потенциалом. Убеж­ден, наши страны не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС, да и на экспортных рынках. Это наносит очевидный вред интеграции. Напротив, мы можем объединить усилия, чтобы стать ключевым продовольст­венным хабом для экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран, – подчерк­нул он. Стратегическое значение как для Казахстана, так и для России имеет укрепление транспорт­но-логистического каракаса на всем Евразийском пространстве, продолжил Президент РК. С этой целью наша страна до 2030 года намерена отремонтировать 11 тыс. и построить более 5 тыс. километров новых железных дорог. – Важным приоритетом для нас является создание за рубежом сети современных мультимодальных центров и «сухих портов». Одним из успешных примеров такого сотрудничества стало строительство нового транспортно-логистического центра на станции Селятино на территории Российской Федерации. На противоположном конце транзитного коридора сбор грузов будет осуществляться на недавно построенном казах­станском терминале в китайском городе Сиане. Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту Китай – Казахстан – Россия. В соответствии со стратегическими интересами наших стран мы планируем приступить к строительству новой железнодорожной линии Аягоз – Бакты, которая увеличит пропускную способность в китайском направлении до 20 миллионов тонн в год. Особое внимание мы уделяем важнейшей транспортной артерии Север – Юг. Мы также заинтересованы в совместном развитии трансафганского коридора, который вполне может стать стабильным и безопасным маршрутом с выходом на страны Южной Азии и Ближнего Востока, – отметил Глава нашего государства. Подчеркнул Касым-Жомарт Токаев и важность совместной работы по развитию туристического сектора. Он напомнил, что Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан 86 государств и имеет прямое авиасообщение с 31 страной мира. Принимаются последовательные меры для повышения транспортной доступности ключевых курортных зон. – Наши страны обладают всеми условиями для дальнейшего развития данного сектора – это выгодное географическое расположение, разнообразие природных ландшафтов, богатое и уникальное историко-культурное наследие. Считаю, что совместные усилия в туристической сфере могут дать мощный экономический эффект. Только за 9 месяцев текущего года взаимный турпоток между нашими странами превысил 5 миллионов человек, – сказал Глава государства. В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что совместные усилия по расширению торгово-экономического сотрудничества позволяют сторонам адаптироваться к современным вызовам и создают прочную основу для устойчивого роста экономик двух стран. – Нужно сохранить заданный высокий уровень нашего многогранного взаимодействия. Важно продолжать работу по упрощению трансграничных процедур и устранению торгово-логистических барьеров, чтобы обеспечить благоприятные условия для казахстанского и российского бизнеса. Уверен, подписанный в рамках форума солидный пакет соглашений, а также высказанные конкретные инициативы не только раскроют существенный потенциал межрегиональной кооперации, но и придадут мощный импульс развитию экономик наших стран, – подытожил Глава государства. В свою очередь Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что региональные связи имеют действительно важное значение и, по сути, являются фундаментом для поступательного, устойчивого развития всего комплекса двусторонних отношений Казахстана и России. – Вполне логично, что в последнее время российско-казахстанские форумы регионов проводятся одновременно с визитами на высшем уровне, – обратил внимание он. – Отмечу, что на переговорах с Касым-Жомартом Кемелевичем вопросы укрепления взаимовыгодных партнерских контактов между субъектами Российской Федерации и областями Респуб­лики Казахстан рассматривались в качестве ключевых. Одобрена масштабная программа межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает порядка 150 совместных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для всестороннего развития регионов двух стран, повышение качества жизни людей, диверсификацию российско-казах­станских экономических связей. На пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества также выступили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель Премьер-­министра – руководитель Ап­парата Правительства РК ­Галымжан Койшыбаев. Филиал КазНУ открылся в Омске В рамках программы госвизита Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Дос­тоевского. В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра высшего образования и науки России Константин Могилевский рассказали о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран. На торжественном мероприятии также присутствовали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор ОмГУ Сергей Замятин. Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года. Правительства Казах­стана и России выделили 200 грантов на обучение студентов. Филиал КазНУ будет осуществлять подготовку бакалавров и магистрантов по специальнос­тям «международное право», «казахская филология» и «таможенное дело». В будущем предполагается рассмотреть вопрос о реализации двудипломных образовательных программ. Обучение будет проводиться на казахском, русском и английском языках профессорско-преподавательским составом КазНУ и ОмГУ, планируется также привлечение зарубежных ученых. В настоящее время подготовлены и оснащены десять учебно-методических кабинетов, в частности, кабинеты таможенного дела имени Шокана Уалиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Назира Торекулова, пять кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, семь учебных аудиторий, а также коворкинг-центры. Откровенные и результативные переговоры Итогами и оценками состояв­шихся в Астане переговоров ­Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин поделились на совместном брифинге для СМИ. Президент Казахстана назвал государственный визит Президента России историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений. Прошедшие в Акорде переговоры казахстанский лидер охарактеризовал как «деловитые, откровенные и действительно результативные». – Для Казахстана Россия – стратегический партнер и надеж­ный союзник. Нас объединяют нерушимые узы дружбы, многовековое добрососедство и общая история. Опираясь на эти непреходящие ценности, наши государства выстроили содержательные взаимоотношения, обращенные в будущее. Казахско-российское сотрудничество достигло небывалого подъема, охватив практически все ключевые сферы взаимодействия. Поступательно развивается политический диалог, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, активизируются культурно-гуманитарные связи. Мы пришли к единому мнению, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, двусторонние отношения динамично развиваются по восходящей линии, – заявил Глава нашего государства.