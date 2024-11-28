Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в Астане
Торжественный прием
Динамика контактов на высшем уровне между Казахстаном и Россией всегда была и остается очень высокой: как правило, главы двух государств встречаются по несколько раз в год – не только в ходе визитов и переговоров в двустороннем формате, но и в рамках участия в многосторонних саммитах по линии межгосударственных объединений. В их числе ШОС (саммит в этом году принимала Астана), ЕАЭС и СНГ (встречи в этих форматах обычно проходят несколько раз в год), ОДКБ (саммит запланирован в нашей столице на 28 ноября). Кроме того, в этом году Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского коллеги приезжал в Казань, где выступил на саммите БРИКС+. Встречались лидеры и в рамках других мероприятий, неоднократно общались по телефону.
Однако нынешний приезд Президента Российской Федерации в Астану выделяется – он совершает государственный визит в Казахстан, а это самый высокий уровень в дипломатической иерархии поездок. К слову, предыдущий госвизит Владимира Путина в нашу страну был в 2015 году в рамках его прошлого президентского мандата.
В казахстанскую столицу российский лидер прибыл вчера вечером. Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали Президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи. Стоит добавить, что накануне визита российский триколор можно было увидеть в центре столицы повсеместно – и в виде флагов, соседствующих с казахстанским, и на электронных баннерах. Вблизи аэропорта на лед-дисплеях транслировалось торжественное приветствие Президента РФ с прибытием на казахстанскую землю.
Уникальным моментом стало участие в церемонии приветствия профессиональной художницы Асель Сабыржанқызы (Ассоль): в аэропорту она представила главам государств свою картину, которую начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому Президенту по завершении его визита.
В целом статус визита подчеркивают не только особо торжественная атмосфера приема высокого гостя и заданный президентами информационный фон (накануне встречи главы государств «обменялись» статьями в ведущих СМИ, в которых поделились видением развития двусторонних отношений), но и тщательная проработка программы визита.
Казахстан и Россия – стратегические партнеры, союзники, дружественные государства, взаимовыгодно и плодотворно сотрудничающие по самому широкому спектру направлений. Переговоры на высшем уровне и договоренности, подготовленные сторонами к визиту, имеют особое значение с точки зрения подтверждения обоюдной приверженности государств дальнейшему развитию отношений в духе добрососедства и союзничества и придания дополнительного импульса практическому взаимодействию.
Именно этого ожидали от государственного визита Президента Российской Федерации в Казахстан, и переговоры в Акорде ожидания оправдали.
Визит особой важности
В резиденции Акорда встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина также была обставлена с подобающим церемониалом: главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
После президенты направились в зал для переговоров, первая часть которых прошла в узком составе.
Приветствуя Президента РФ в Астане, Глава нашего государства поблагодарил Владимира Путина за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.
– Это, без всякого преувеличения, очень важное событие в наших межгосударственных отношениях, которые зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства и союзничества. Я внимательно прочитал Вашу статью в средствах массовой информации Казахстана. Я тоже опубликовал свою статью в российских средствах массовой информации. Думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон изложили наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее. В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в это очень непростое время, – отметил Президент Казахстана.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства. И нынешний визит внесет в этот процесс большой вклад. Как заявил Глава государства, 20 документов, подготовленных к подписанию, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества.
В свою очередь Президент Владимир Путин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием на казахской земле.
– Спасибо Вам большое. Мы и дружим, и поддерживаем отношения деловые, все развивается самым динамичным образом. Мы в постоянном контакте. Очень рассчитываю увидеть Вас в конце года на неформальной предновогодней встрече в Санкт-Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду Вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа, – отметил Владимир Путин.
Он высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений, а также особо выделил подготовленные к принятию в рамках визита документы.
– Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот растет, за прошлый год он был почти 28,5 миллиарда долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 миллиардов долларов. Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданского общества, образования, науки и культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов именно из Казахстана. И межрегиональное сотрудничество развивается очень успешно. Я хочу поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделяете развитию российско-казахстанских связей. Мы чувствуем внимание Президента Казахстана к этой важнейшей для нас работе. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга и ближайшего союзника, – сказал Президент РФ.
В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы развития взаимодействия в таких сферах, как промышленная кооперация, энергетика, нефтегазовая промышленность, транзит энергоресурсов, машиностроение, транспорт и логистика, финансы, экология и водная политика, образование, наука и культурно-гуманитарные связи.