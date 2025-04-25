Глава государства вручил Александеру Чеферину орден «Достык» II степени
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Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден «Достык» II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.
Ранее сообщалось, что Глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА нашей стране.
В Казахстане футболом занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом.
Глава государства поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.