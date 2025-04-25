Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден «Достык» II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА нашей стране.

В Казахстане футболом занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом.

Глава государства поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.