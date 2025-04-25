Глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА нашей стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА Александера Чеферина. Глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА нашей стране.
В Казахстане футболом занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом.
Это наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.
Глава государства подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента; поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.
Александер Чеферин выразил выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.