Прошедшая сессия АНК была не просто юбилейным мероприятием, а стала еще одним рубежным событием, на котором Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал новые линии государственной политики, написал на своем телеграм-канале Ерлан Карин.

«Выступление было объемным, Глава государства по традиции высказался по широкому кругу актуальных вопросов. Выделю ряд важнейших месседжей.

Во-первых, Президент однозначно отметил, что, несмотря на множество текущих задач, укрепление межэтнического согласия было и будет одним из ключевых приоритетов всех государственных органов, тем более на фоне серьезной напряженности и неопределенности на международном поле.

Во-вторых, Глава государства опроверг различные домыслы про АНК и дал высокую оценку деятельности Ассамблеи, определив её новую перспективную роль как стратегического штаба по выработке всей государственной политики в сфере межэтнических отношений.

В-третьих, Президент вновь подчеркнул, что казахский язык должен постепенно стать языком межэтнического общения. Но это цель, к которой мы идем эволюционным путем. Задача расширения сферы применения государственного языка будет решаться без форсирования, на основе взвешенного, разумного подхода. А любые попытки политизации языкового вопроса, провокации будут пресекаться», - отметил он.