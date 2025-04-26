Государственный советник РК поделился своим мнением по поводу выступления Президента страны на сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazpravda.kz
Прошедшая сессия АНК была не просто юбилейным мероприятием, а стала еще одним рубежным событием, на котором Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал новые линии государственной политики, написал на своем телеграм-канале Ерлан Карин.
«Выступление было объемным, Глава государства по традиции высказался по широкому кругу актуальных вопросов. Выделю ряд важнейших месседжей.
Во-первых, Президент однозначно отметил, что, несмотря на множество текущих задач, укрепление межэтнического согласия было и будет одним из ключевых приоритетов всех государственных органов, тем более на фоне серьезной напряженности и неопределенности на международном поле.
Во-вторых, Глава государства опроверг различные домыслы про АНК и дал высокую оценку деятельности Ассамблеи, определив её новую перспективную роль как стратегического штаба по выработке всей государственной политики в сфере межэтнических отношений.
В-третьих, Президент вновь подчеркнул, что казахский язык должен постепенно стать языком межэтнического общения. Но это цель, к которой мы идем эволюционным путем. Задача расширения сферы применения государственного языка будет решаться без форсирования, на основе взвешенного, разумного подхода. А любые попытки политизации языкового вопроса, провокации будут пресекаться», - отметил он.
В-четвертых, продолжил государственный советник, Глава государства в очередной раз указал на необходимость конструктивного, объективного взгляда на историю. В этом контексте он отметил особую значимость предстоящего юбилея Великой Победы. Для нашей страны память об этой войне – это в первую очередь память о наших героях-соотечественниках. И решение присвоить имена фронтовиков более 500 улицам по всей стране еще раз подчеркивает наше трепетное отношение к памяти об участниках этой войны.
«В-пятых, Президент четко заявил, что во внутренней и внешней политике мы всегда будем действовать, исходя исключительно из наших национальных интересов, а не следовать чьим-то методичкам. Ориентироваться на диалог со всеми партнерами на основе взаимовыгодного сотрудничества и соблюдения международного права», - резюмировал Карин.