Общество
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами

11 апреля Казахстан снимет ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

"Уже завтра – 11 апреля - те, кто давно не видел своих друзей, родных и близких смогут без ограничений пересечь пропускные посты", - проинформировали в комитете.

Также, снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан приняла это решение еще 6 апреля, напомнили в ведомстве.

"Но стоит помнить! Сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации", - отметили в КСЭК МЗ РК.

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