Казахстан увеличил добычу газа

В период с января по ноябрь было добыто 53,8 млрд кубометров газа, что выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Об этом стало известно из доклада министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева на заседании правительства.

Глава ведомства отметил, что говоря о газовой отрасли, согласно уточненным данным Ситуационно-аналитического центра ТЭК, за отчетный период было добыто 53,8 млрд м3 газа, или 100,2% к аналогичному периоду прошлого года (53,7 млрд м3).

Напомним, Бюро нацстатистики формирует данные по предварительной от 2 числа информации Ситуационно-аналитического центра ТЭК, а министерство использует уточненные данные от 12 числа.

«За отчетный период было экспортировано 5,4 млрд м3 товарного газа, что составляет 101,9% к аналогичному периоду прошлого года (5,3 млрд м3). Объем внутреннего потребления товарного газа составил 18,2 млрд м3, данный показатель выполнен на 109% к аналогичному периоду прошлого года (16,7 млрд. м3). Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,75 млн тонн, что составляет 103% к аналогичному периоду прошлого года (2,67 млн тонн). В целом, 11 заводов (ТШО, ЖГПЗ, АНПЗ, КазГПЗ и т.д.) производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме», – говорится в сообщении.

Объем транзита газа за отчетный период на территории страны составил 63,9 млрд кубометров, что составляет 121,3% к аналогичному периоду прошлого года (52,7 млрд кубометров).