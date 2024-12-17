Казахстан увеличил добычу газа

В период с января по ноябрь было добыто 53,8 млрд кубометров газа, что выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго
Об этом стало известно из доклада министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева на заседании правительства.
Глава ведомства отметил, что говоря о газовой отрасли, согласно уточненным данным Ситуационно-аналитического центра ТЭК, за отчетный период было добыто 53,8 млрд м3 газа, или 100,2% к аналогичному периоду прошлого года (53,7 млрд м3).
Напомним, Бюро нацстатистики формирует данные по предварительной от 2 числа информации Ситуационно-аналитического центра ТЭК, а министерство использует уточненные данные от 12 числа.
«За отчетный период было экспортировано 5,4 млрд м3 товарного газа, что составляет 101,9% к аналогичному периоду прошлого года (5,3 млрд м3). Объем внутреннего потребления товарного газа составил 18,2 млрд м3, данный показатель выполнен на 109% к аналогичному периоду прошлого года (16,7 млрд. м3). Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,75 млн тонн, что составляет 103% к аналогичному периоду прошлого года (2,67 млн тонн). В целом, 11 заводов (ТШО, ЖГПЗ, АНПЗ, КазГПЗ и т.д.) производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме», – говорится в сообщении.
Объем транзита газа за отчетный период на территории страны составил 63,9 млрд кубометров, что составляет 121,3% к аналогичному периоду прошлого года (52,7 млрд кубометров).