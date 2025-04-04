Казахстан в годы войны стал кинематографическим центром: снято 30 фильмов

Кино,День Победы
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Венера Баталова
корреспондент

Во времена Великой Отечественной войны Казахстан стал важным кинематографическим центром. На базе эвакуированных студий «Мосфильм» и «Ленфильм», а также Алма-Атинской киностудии, впоследствии ставшей «Казахфильмом», было снято 30 фильмов. Об этом заявила министр культуры и информации РК Аида Балаева на конференции «Память Победы: единство поколений и народов», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры РК

В работе конференции также приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

Среди снятых фильмов  - легендарные «Два бойца», «Жди меня», «Батыры степей». В съемках принимали участие известные актеры Михаил Жаров, Любовь Орлова, Николай Черкасов и другие.

«Лихие годы войны открыли для казахстанской культуры новые горизонты для роста. Небывалый патриотический дух и мотивация стали теми факторами, которые определили на многие годы вперед облик и содержание казахского художественного и музыкального искусства, театра и кино, поэзии и литературы. Безусловно, мы -сегодняшнее поколение - должны ценить это и воспринимать как уникальный исторический этап на пути к становлению современной отечественной культуры», - сказала Аида Балаева.

В 1943 году на «Казахфильме» сняли картину «Белая роза», в которой одну из главных ролей исполнил Шакен Айманов. Позже киностудия получила его имя. В Казахстане также завершал работу над фильмом «Иван Грозный» легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн.

Когда в 1944 году эвакуированные киностудии вернулись в Москву и Ленинград, «Казахфильм» начал самостоятельный путь. Во многом именно этот период стал основой для развития казахстанского кино. Участники конференции подчеркнули, что сотрудничество кинематографистов России и Казахстана в годы войны заложило фундамент для будущих совместных проектов.

#кино #День Победы #Казахфильм»

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