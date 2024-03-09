Казахстан входит в топ-10 стран по добыче железной руды

Промышленные металлы, такие как алюминий, хром, медь, магний, цинк и прочие, составили 6,6% от всей добычи, или 185,1 млн тонн, передает Kazpravda.kz

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По данным Геологической службы США (USGS), за 2022 год в мире добыли почти 2,8 млрд тонн металла. Значительный объём пришёлся на железную руду: 93,3%, или 2,6 млрд тонн, содержание железа в которых составило 1,6 млрд тонн. Наибольший объём добычи железной руды в мире был зафиксирован в Австралии: 880 млн тонн. Следом идут Бразилия, Китай и Индия: 410 млн, 380 млн и 290 млн тонн соответственно, сообщает Energyprom.kz.

В соседней России добыли 90 млн тонн железной руды. Непосредственно в Казахстане, по данным USGS, объём добычи железной руды за 2022 год составил 66 млн тонн, что позволило РК занять 9-е место в мире по этому показателю.

Промышленные металлы, такие как алюминий, хром, медь, магний, цинк и прочие, составили 6,6% от всей добычи, или 185,1 млн тонн. Из них значительные объёмы пришлись на алюминий (69 млн тонн), хром (41 млн тонн) и медь (22 млн тонн).

Объем добычи технологических и драгоценных металлов составил 1,5 млн тонн, среди которых значительные объёмы пришлись на олово (310 тыс. тонн), оксиды редкоземельных элементов (300 тыс. тонн), молибден (250 тыс. тонн), кобальт (190 тыс. тонн) и литий (130 тыс. тонн).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–декабрь 2022 года в Казахстане добыли 53,4 млн тонн железной руды — на 16,1% меньше, чем за январь–декабрь 2021-го. При этом за январь–декабрь 2023 года объём добычи железной руды составил уже лишь 47,6 млн тонн — на 10,9% меньше, чем годом ранее.

В то же время в январе текущего года в РК добыли чуть более 4 млн тонн железной руды — на 10,5% больше, чем в январе 2023-го. Из них на неагломерированные железные руды пришлось 2,5 млн тонн, рост за год — на 17,6%. На железнорудные концентраты пришлось 507,3 тыс. тонн (минус 15,2%), на железорудные окатыши — 485,3 тыс. тонн (плюс 10,2%), на железорудный агломерат — 475,5 тыс. тонн (плюс 18,2%).

