Казахстан возобновляет железнодорожное сообщение с Узбекистаном

Начиная с 15 мая, разрешено поэтапное возобновление курсирования международных пассажирских поездов с Республикой Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Так, с 15 мая поезд № 647/648 сообщением «Нукус - Бейнеу» будет курсировать 3 раза в неделю. Дополнительные вагоны будут прицепляться к составу только при увеличении пассажиропотока;

- с 16 мая поезд Тальго № 1/2 сообщением «Алматы - Ташкент» будет курсировать 3 раза в неделю.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте www.bіlet.railways.kz.

Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну, по-прежнему, обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы).

Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Не требуется предоставление справки:

- детям в возрасте до 5 лет при наличии таковой справки у сопровождающих их лиц,

- членам правительственных делегаций Республики Казахстан,

- членам локомотивных бригад, лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте,

- лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан, при предоставлении документального подтверждения,

- лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанные действительными на территории Республики Казахстан согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «1433» и на сайте Bilet.railways.kz.