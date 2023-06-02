Казахстан введет запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС

Сельское хозяйство
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Казахстан планирует ввести запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота на полгода, а также ввести количественные ограничения по бычкам старше 12 месяцев и баранам старше 6 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Эти меры необходимы, в первую очередь, для развития животноводческой отрасли страны, обосновали в ведомстве.

«В частности, ранее действовавшие аналогичные запреты позволили достичь динамики в росте численности маточного поголовья по всем видам скота.

На 1 января 2023 года поголовье КРС увеличилось на 2,5%, что положительно сказалось на обеспеченности внутреннего рынка мясом. Также выросли объемы переработки мяса на 7,7% до 176,7 тысячи тонн», – дали раскладку по цифрам в Минсельхозе.

Вместе с тем запланированы некоторые изменения по части субсидирования отрасли. К примеру, в проекте новых правил предусмотрено исключение 2 направлений из действующих 7 в мясном скотоводстве.

«Будут отменены субсидирование содержания племенного быка-производителя (аренда быков и баранов-производителей) и приобретение импортированного маточного поголовья КРС, соответствующего породному происхождению.

В 2022 году доля данных видов субсидий в общем объеме субсидий на мясное скотоводство и овцеводство составила всего 4,1%, или 2,4 млрд тенге.

Норма субсидирования аренды быков и баранов-производителей была исключена из-за высоких коррупционных рисков и наличия уже существующего инструмента – субсидирования стоимости приобретенного племенного производителя.

Норма субсидирования стоимости импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующего породному происхождению, была исключена по аналогичной причине», – перечислили в ведомстве.

При этом здесь подчеркнули, что объемы финансирования в целом по господдержке племенного дела в животноводстве остались неизменными.

Кроме того, проект новых правил предусматривает предоставление большей свободы фермерам в выборе способов ведения селекционно-племенной работы в рамках технологии производства. В частности, фермер сам в зависимости от своих возможностей может выбрать приемлемый для себя способ воспроизводства, а также нагрузку на одного производителя в пределах научно-обоснованных норм.

Что касается проекта новых правил по инвестиционному субсидированию в части мясного животноводства, то здесь исключено субсидирование строительства новых откормплощадок для КРС, так как на сегодняшний день средняя заполняемость действующих составляет около 40%. Таким образом высвободившиеся деньги планируется перенаправить на техническое и технологическое перевооружение существующих предприятий.

Исключается норма и по субсидированию стоимости передвижных вагончиков из-за высоких коррупционных рисков.

Внесены изменения и по субсидированию строительства колодцев и скважин. Это было сделано для максимального снижения существовавших высоких коррупционных рисков.

«Во-первых, конкретизированы и ужесточены требования к качеству строительных материалов, используемых для строительства (диаметр и толщина труб), а также к подрядчикам, которые должны быть лицензированы, что позволит лучше защитить интересы фермеров.

Во-вторых, исключена норма по субсидированию стоимости глубинных насосов, инверторов, электростанций из-за большого разброса их стоимости, что создавало условия для приписок и незаконного получения субсидий. С другой стороны, это оборудование занимает лишь малую часть от стоимости бурения и материалов.

В-третьих, конкретизирована норма по определению глубины скважины, подлежащей субсидированию. Ранее установленная глубина 50 метров для всех регионов и 375 метров для аридных зон не в полной мере учитывала реальную ситуацию на местах. В настоящее время уточнение данной нормы и нормативов субсидирования все еще продолжается совместно с научными и специализированными организациями. Окончательное решение по ней будет принято в ближайшее время», – сообщили в МСХ.

Сейчас проекты правил субсидирования находятся на согласовании в государственных органах и будут утверждены в ближайшее время.

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