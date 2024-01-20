Казахстан заинтересован в проектах с ФРГ по глубокой переработке в сфере АПК

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В рамках Всемирного форума по продовольствию и сельскому хозяйству «GFFA» и выставки «Зеленая неделя», проходящих в Берлине, вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков рассказал о перспективах расширения кооперации с немецкими партнерами.

«На сегодняшний день имеется значительный нереализованный потенциал для наращивания двустороннего партнерства в аграрной сфере. В связи с чем предложено активизировать контакты между министерствами, отраслевыми объединениями и сельхозпроизводителями Казахстана и Германии», - говорится в сообщении Минсельхоза республики.

В числе ключевых факторов инвестиционной привлекательности казахстанского агропромышленного комплекса - земельные ресурсы, человеческий капитал.

В своем выступлении Тасжуреков акцентировал внимание немецких коллег на обзоре текущей ситуации и целях развития казахстанского АПК, а также благоприятных рамочных условиях для инвесторов и инвестиционных проектов в секторе.