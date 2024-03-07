Казахстан защитил доклад по выполнению Конвенции ООН о правах инвалидов

В Женеве состоялась 30-я сессия Комитета ООН по правам людей с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

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Доклад Казахстана по выполнению Конвенции ООН о правах инвалидов защищала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова.

Среди делегатов также – глава департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, депутаты Сената, руководители общественных организаций по правам лиц с инвалидностью (ЛСИ) и других заинтересованных госорганов.

Как отметил Александр Терентьев, повышение доступности финуслуг для ЛСИ и их интеграция в финансовую систему – одно из приоритетных направлений ААРРФР

Так, 7 ноября 2023 года, благодаря совместной работе АРРФР, комиссии по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева, АФК, финансовых организаций утвержден нацстандарт «Требования к доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения».

По словам Терентьева, агентством вносятся законодательные поправки по обеспечению финансовой доступности в финорганизациях. Это делается с целью определения единого порядка предоставления финансовых услуг для маломобильных граждан, расширения линейки финансовых продуктов для них в соответствии с Национальным стандартом и для повышения социальной ответственности бизнеса.