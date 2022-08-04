Казахстанец стал призером Всемирных игр полицейских и пожарных в Нидерландах

Полицейский из города Нур-Султана стал призером на Всемирных играх в Нидерландах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.

C 22 по 31 июля в нидерландском портовом городе Роттердаме для установления контактов между сотрудниками служб экстренного реагирования разных стран прошли Всемирные игры полицейских и пожарных.

В спортивных соревнованиях приняли участие более 10 тысяч человек из 70 стран, в том числе представители Казахстана. Участники соревновались по разным видам спорта: бокс, кроссфит, легкая атлетика и другие.

В соревнованиях по боксу второе место в категории до 86 кг занял командир взвода столичного Департамента полиции Сакен Кусаинов. 34-летний страж порядка в органах внутренних дел служит с 2005 года. Полицейский-спортсмен занимается боксом с девяти лет. Является мастером спорта международного класса по боксу, неоднократно становился победителем чемпионатов РК и различных международных турниров по боксу.

«Эту победу я посвящаю 30-летнему юбилею казахстанской полиции, а также своим родителям, семье и близким», – отметил Сакен.