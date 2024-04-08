Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Наша соотечественница стала сильнейшей на юниорском чемпионате мира по фристайл могулу, проходящем в итальянской коммуне Кьеза-ин-Вальмаленко.

Анастасия Городко завоевала золотую медаль, набрав в итоге 71,89 победных балла (кстати, на следующий день она добыла еще и серебряную награду). А вот второе и третье места взяли японки Марин Ито и Юма Тагучи, у которых по итогу в активе оказалось 71,35 и 69,96 балла соответственно.

– Анастасия Городко продемонстрировала всему миру высокий уровень мастерства и волю к победе на первенстве мира. Как в отборе, так и в финале соревнований, где участвовали лучшие спортсмены мира, она, набрав высшие баллы, оказалась на самой высокой ступени пьедестала. Желаю нашей чемпионке и в предстоящих состязаниях показывать высокие результаты, радовать болельщиков яркими победами, – отметил глава спортивного ведомства нашей страны Ермек Маржикпаев.

Отметим, что Анастасия в 2022 году также становилась победительницей и призером первенства планеты, взяв сразу три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, стала второй в индивидуальных зачете и в командном миксе. Правда, практически через месяц после своего триумфа попала в автомобильную аварию.

Врачи диагностировали у нее тогда множественные переломы правой ноги. Оперировали ее в Германии. Из-за этого Городко пришлось пропустить весь сезон 2023 года. Успешно пройдя реабилитацию, казахстанка сумела триумфально вернуться в большой спорт.

Кроме того, в ее биографии есть еще один примечательный факт. Она в возрасте 16 лет принимала участие в зимних Олимпийских играх в китайском Пекине, где заняла тогда довольно высокое 11-е место, причем среди взрослых.

#фристайл #Спорт #Италия #Анастасия Городко #первенство

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