Елизавета Матвеева показала второй результат в прыжках в высоту

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Елизавета Матвеева завоевала серебряную медаль чемпионата Азии в Гуми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Атлетка показала второй результат в прыжках в высоту. В лучшей попытке Матвеева прыгнула на 186 сантиметров.

«Золото» в активе Пуйи Пуйи (Индия) - 189 сантиметров.

Также второй завершила выступление Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 186 сантиметров.

Теперь у Казахстана пять наград. Первыми местами отметились Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями) и Дейзи Джепкемей (10000 метров). Бронзовыми призерами стали Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров) и Дейзи Джепкемей (3000 метров с препятствиями).