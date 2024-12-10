Казахстанки завоевали четыре «золота» на чемпионате Азии по боксу в Таиланде

Девушки пополнили копилку национальной сборной медалями высшей пробы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Аиде Абикеевой не было равных в весе до 63 килограммов. Финальный бой она провела против Ха Лин из Вьетнама. Абикеева выиграла его решением судей.

Другая представительница сборной Наталья Богданова стала первой в весе до 70 килограммов. В бою за «золото» ей противостояла Маникон Байсон из Таиланда.

Также на высшую ступень пьедестала поднялась Виктория Графеева. Спортсменка добилась успеха на турнире в весовой категории до 60 килограммов. В решающем поединке казахстанка оказалась сильнее Цян Ли из Китая.

Гульсая Ержан принесла Казахстану четвертое «золото» чемпионата Азии. Она уверенно выиграла финал в весовой категории до 81 килограмма.

В решающем поединке она оказалась сильнее Карине Айрапетян из Украины.

Первыми на ЧА также стали Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Наталья Богданова (до 70 кг).

С «бронзой» завершили континентальное первенство Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Жазира Оракбаева (до 52 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Милана Сафронова (до 66 кг) и Диана Магауияева (до 75 кг).