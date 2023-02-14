Казахстанку пытались изнасиловать в поезде

Военнослужащий задержал мужчину, пытавшегося надругаться над девушкой в пассажирском поезде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Казахстана.

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10 февраля около 18:00, возвращаясь с командировки на поезде Алматы – Петропавловск, военнослужащий воинской части 6637 майор Ерсин Жантурин услышал зов о помощи.

Подойдя к купе, откуда шел крик, он заметил, как кто-то резко закрыл перед ним дверь. Силой открыв двери, гвардеец увидел забившуюся в угол испуганную девушку, а напротив нее мужчину, который пытался надругаться над ней.

Офицер задержал пассажира и на станции «Сарышаган» передал полиции.

Со слов девушки, с попутчиком она не была знакома.

«Это произошло вечером. Поужинав в вагоне-ресторане, я возвращался к себе в купе, и тут услышал крики о помощи от молодой девушки. Зайдя в купе, я заметил, как некий мужчина пытается обесчестить девушку, и тут же задержал его», – рассказал Ерсин Жантурин.

В отношении 36-летнего уроженца Карагандинской области возбуждено уголовное дело.