Казахстанская боксерша Ангелина Лукас выиграла титул WBF в ОАЭ

Спорт
55
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Дубае она нокаутировала соперницу в четвертом раунде

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997/

Бой между казахстанской чемпионкой мира по боксу по версиям IBO, WBF и WIBF Ангелиной Лукас и представительницей Танзании Эжиной Каянги досрочно завершился в пользу казахстанки, сообщает Kazpravda.kz

«Титул чемпионки мира по версии WBF. Горжусь этим достижением и благодарю свою команду, спонсоров и всех, кто поддерживал меня. После 20 тяжёлых дней подготовки и боя в Каире я восстановилась, потому что мечтала выйти на ринг здесь, в Арабских Эмиратах, и поднять флаг Казахстана. Спасибо всем, кто ждал новостей и переживал. Это наша общая победа. Вперёд  к званию абсолютной чемпионки мира!»,  написала спортсменка в соцсетях, поблагодарив болельщиков после победы.

 

#бокс #победа #титул #Ангелина Лукас #WBF

