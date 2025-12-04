Бой между казахстанской чемпионкой мира по боксу по версиям IBO, WBF и WIBF Ангелиной Лукас и представительницей Танзании Эжиной Каянги досрочно завершился в пользу казахстанки, сообщает Kazpravda.kz

«Титул чемпионки мира по версии WBF. Горжусь этим достижением и благодарю свою команду, спонсоров и всех, кто поддерживал меня. После 20 тяжёлых дней подготовки и боя в Каире я восстановилась, потому что мечтала выйти на ринг здесь, в Арабских Эмиратах, и поднять флаг Казахстана. Спасибо всем, кто ждал новостей и переживал. Это наша общая победа. Вперёд – к званию абсолютной чемпионки мира!», – написала спортсменка в соцсетях, поблагодарив болельщиков после победы.