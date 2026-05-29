Глава МТС прояснил ситуацию по Михаилу Шайдорову

После интервью олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова в обществе активно обсуждаются вопросы, связанные с его заработной платой, государственными выплатами и условиями нового контракта со сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен заявил, что на протяжении нескольких месяцев не получает заработную плату, а также поднял вопросы присвоения спортивного звания и предоставления предусмотренных государством мер поддержки.

С просьбой прокомментировать ситуацию редакция обратилась к министру туризма и спорта РК Ерболу Мырзабосынову. Глава ведомства подробно разъяснил причины возникшей ситуации и рассказал, на каком этапе сегодня находятся все вопросы, касающиеся олимпийского чемпиона.

– В последние дни активно обсуждается ситуация вокруг Михаила Шайдорова. Спортсмен заявил, что уже пять месяцев не получает заработную плату. Почему возникла такая ситуация?

– Прежде всего хочу подчеркнуть: Михаил Шайдоров – выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион и человек, которым гордится вся страна. Его победа стала историческим событием для казахстанского фигурного катания и всего отечественного спорта. Здесь важно уточнить, что речь не идет о пяти месяцах невыплаты заработной платы. До февраля 2026 года Михаил получал заработную плату в рамках действующего контракта предыдущего олимпийского цикла. После Олимпийских игр-2026 в феврале этот контракт завершился. С марта необходимо было заключить новый договор на следующий олимпийский цикл. Такая процедура распространяется на всех спортсменов национальных сборных без исключения. После завершения одного периода подготовки оформляется новый контракт на следующий цикл. Это стандартная практика. На сегодняшний день новый договор со спортсменом пока не подписан, поэтому отсутствуют правовые основания для начисления выплат по новому периоду.

– Что именно мешает подписанию нового контракта? Какие условия были предложены спортсмену?

– После завершения предыдущего олимпийского цикла Михаилу, как и всем спортсменам национальной сборной, был предложен новый договор на следующий олимпийский цикл. И важно отметить, что после завоевания олимпийского "золота" статус спортсмена, естественно, изменился, поэтому Михаилу был предложен новый контракт на более выгодных условиях, соответствующих его статусу олимпийского чемпиона. Ни о каком сокращении финансирования, ухудшении условий или снижении статуса спортсмена в национальной сборной и речи здесь быть не может. Напротив, новый контракт учитывает его достижения и олимпийский титул, предоставляя более выгодные условия договора. На сегодняшний день контракт не подписан, поскольку спортсмен не согласился с пунктом "Обязательства". И стороны пока не могут прийти к единому юридическому решению. Мы относимся к позиции спортсмена с уважением, строим с ним конструктивный диалог.

Важно понимать, что спортсмен национальной сборной – это не любительская деятельность, а профессиональная работа. Спортсмен получает заработную плату, обеспечивается учебно-тренировочными сборами, медицинским сопровождением, участием в международных соревнованиях и другими мерами государственной поддержки. Как и любой трудовой договор, контракт спортсмена предусматривает не только обязательства работодателя, но и обязательства самого спортсмена. Это стандартная практика, которая существует в любой сфере деятельности. Необходимо понимать, что речь идет не об индивидуальном договоре, разработанном специально для Михаила Шайдорова. Это типовой договор, который применяется ко всем членам национальных сборных страны. По таким контрактам сегодня работают олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и другие ведущие спортсмены страны. Министерство и Дирекция развития спорта не вправе изменять условия для одного спортсмена отдельно. Мы работаем в рамках действующего законодательства, а закон един для всех.

– Как и когда вы планируете урегулировать данную ситуацию?

– Решение достаточно простое. Необходимо завершить процедуру подписания нового контракта. После этого будут урегулированы вопросы, связанные с заработной платой и дальнейшим сопровождением подготовки спортсмена. После подписания Михаил получит все выплаты за последние три месяца в полном объеме. Государство не отказывается от своих обязательств перед олимпийским чемпионом.

– В интервью Михаил заявил, что его таким образом наказывают за честную позицию. Есть ли конфликт между спортсменом и государственными структурами?

– Абсолютно нет. Мне бы хотелось, чтобы это услышали все болельщики. Михаил Шайдоров – наша гордость, один из самых ярких спортсменов современного Казахстана. Его победа стала исторической для нашей страны. У государства нет и не может быть цели каким-либо образом наказывать такого спортсмена или создавать ему препятствия. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы он продолжал выступать за Казахстан и успешно готовился к следующему сезону и важным стартам. Поэтому говорить о каком-либо предвзятом отношении или попытках давления совершенно неверно. Все вопросы, которые сегодня обсуждаются, носят исключительно организационный и юридический характер.

– Михаил также говорил о том, что после Олимпиады был лишен части сопровождения, в том числе медика.

– За отдельными спортсменами или командами закрепляются врачи и массажисты только во время учебно-тренировочных сборов и международных соревнований, обеспечивая тем самым почти круглосуточное медицинское сопровождение. Как только от главного тренера Михаила будет запрос о необходимости проведения УТС или выезда на соревнование, врач , как и на Олимпиаде, будет закреплен отдельно за Михаилом. Вместе с тем тренерский штаб спортсмена продолжает работу. Новый контракт подписали главный тренер Асем Касанова, личный тренер Михаила Алексей Урманов и другие специалисты, работающие со сборной.

– Когда Михаил получит призовые за золотую медаль Олимпийских игр?

– Выплата призовых за золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года запланирована на июнь-июль текущего года после прохождения ряда обязательных процедур.

– Еще один вопрос касается присвоения Михаилу звания заслуженного мастера спорта. Почему процесс затянулся?

– Никаких препятствий для присвоения Михаилу соответствующего звания нет. Он заслужил это своим выдающимся результатом. Приказ о присвоении уже давно подписан, мы вручим значок и удостоверение на личной встрече, в торжественной обстановке в Астане.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам Михаила Шайдорова?

– Я хотел бы попросить всех относиться к ситуации спокойно и объективно. Михаил навсегда вписал свое имя в историю казахстанского спорта. Мы высоко ценим его вклад и гордимся его достижениями.

Уверен, что все существующие вопросы будут решены в конструктивном ключе с соблюдением законодательства и с уважением к интересам спортсмена. Государство выполняло и будет выполнять все свои обязательства перед спортсменами, которые защищают честь Казахстана на международной арене.