Astana Half Marathon пройдет в Астане

7 июня в Астане в юбилейный, пятый раз пройдет Astana Half Marathon. Крупнейший беговой старт столицы соберет 7000 участников из более чем 30 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Зарегистрироваться на Astana Half Marathon можно на сайте almaty-marathon.kz. Старт и финиш будут расположены на площади Независимости у монумента «Қазақ елі». Трасса пройдет через ключевые урбанистические локации и главные достопримечательности столицы.
Посетить мероприятие смогут все желающие — участники забега, болельщики и гости стартового городка. Полный маршрут полумарафона будет опубликован дополнительно.
Забег традиционно предлагает четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 10 км скандинавской ходьбы и командную эстафету «Экиден». К участию приглашаются профессиональные спортсмены и бегуны-любители разных возрастов. Все участники, которые завершат дистанцию в установленный лимит времени, получат памятную медаль финишера.
Кроме того, в рамках полумарафона совместно с Федерацией легкой атлетики РК будет проведен чемпионат Казахстана на дистанции 21,1 км. На старт выйдут сильнейшие легкоатлеты страны, а результаты забега пойдут в официальный зачет Федерации легкой атлетики РК.
Полумарафон входит в Ассоциацию международных марафонов и дистанционных забегов (AIMS), объединяющую более 449 марафонов из 120 стран мира, а также имеет международную сертификацию трассы World Athletics.
Программа мероприятия:
05:00 — открытие стартово-финишного городка
05:30 — разминка
05:45 — построение участников дистанции 21,1 км, элиты и эстафеты «Экиден»
06:00 — старт дистанции 21,1 км, элиты и эстафеты «Экиден»
06:20 — разминка
06:35 — построение участников дистанции 10 км и скандинавской ходьбы
06:50 — старт дистанции 10 км и скандинавской ходьбы
08:50 — награждение
10:00 — закрытие зоны финиша
11:00 — официальное закрытие мероприятия