Astana Half Marathon пройдет в Астане

Спорт

7 июня в Астане в юбилейный, пятый раз пройдет Astana Half Marathon. Крупнейший беговой старт столицы соберет 7000 участников из более чем 30 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Фото: акимат

Зарегистрироваться на Astana Half Marathon можно на сайте almaty-marathon.kz. Старт и финиш будут расположены на площади Независимости у монумента «Қазақ елі». Трасса пройдет через ключевые урбанистические локации и главные достопримечательности столицы.

Посетить мероприятие смогут все желающие — участники забега, болельщики и гости стартового городка. Полный маршрут полумарафона будет опубликован дополнительно.

Забег традиционно предлагает четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 10 км скандинавской ходьбы и командную эстафету «Экиден». К участию приглашаются профессиональные спортсмены и бегуны-любители разных возрастов. Все участники, которые завершат дистанцию в установленный лимит времени, получат памятную медаль финишера.

Кроме того, в рамках полумарафона совместно с Федерацией легкой атлетики РК будет проведен чемпионат Казахстана на дистанции 21,1 км. На старт выйдут сильнейшие легкоатлеты страны, а результаты забега пойдут в официальный зачет Федерации легкой атлетики РК.

Полумарафон входит в Ассоциацию международных марафонов и дистанционных забегов (AIMS), объединяющую более 449 марафонов из 120 стран мира, а также имеет международную сертификацию трассы World Athletics.

Программа мероприятия:

05:00 — открытие стартово-финишного городка
05:30 — разминка
05:45 — построение участников дистанции 21,1 км, элиты и эстафеты «Экиден»
06:00 — старт дистанции 21,1 км, элиты и эстафеты «Экиден»
06:20 — разминка
06:35 — построение участников дистанции 10 км и скандинавской ходьбы
06:50 — старт дистанции 10 км и скандинавской ходьбы
08:50 — награждение
10:00 — закрытие зоны финиша
11:00 — официальное закрытие мероприятия

