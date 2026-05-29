Астана впервые примет этап Кубка мира по бочча

С 1 по 9 июня в столице Казахстана впервые состоится престижный международный турнир «Astana 2026 World Boccia Cup» — ключевой турнир на пути к Паралимпиаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Это этап Кубка мира по бочча, входящий в систему официальных рейтинговых соревнований и являющийся важнейшим квалификационным этапом отбора на предстоящие Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Организатором соревнований выступает Казахстанская федерация бочча. Турнир официально включен в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Республики Казахстан на 2026 год и пройдет на базе современного легкоатлетического спортивного комплекса «Qazaqstan».

В Кубке мира примут участие представители 24 стран, включая Казахстан, Бразилию, Канаду, Китай, Великобританию, Южную Корею, Францию, Португалию.

Ожидается прибытие 92 сильнейших параспортсменов мира, а также 143 сопровождающих специалистов и членов делегаций.

На домашнем этапе Кубка мира страну представят 10 сильнейших атлетов. В числе участников — представители города Астаны: Шингисханова Итиана, Алтынсары Темирлан, Алмат Ерхат.

Как отмечают в оргкомитете, проведение соревнований такого масштаба позволит укрепить международный имидж Казахстана в сфере паралимпийского спорта, а также продемонстрировать высокий уровень организационной и инфраструктурной готовности страны к крупнейшим мировым стартам.

Программа соревнований:

1 июня – прибытие команд, тренировочный день и классификация (проверка оборудования);

2 июня в 18:00 – торжественная церемония открытия турнира;

3–6 июня – индивидуальные соревнования;

6 июня – церемония награждения победителей индивидуальных дисциплин;

6–8 июня – парные и командные соревнования;

8 июня – церемония награждения победителей в парных и командных разрядах;

9 июня – отъезд делегаций.