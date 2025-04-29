Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-Министра – руководителем аппарата правительства Галымжаном Койшыбаевым приняла участие в первом Форуме по устойчивому развитию в регионе Организации экономического сотрудничества в г.Аркадаг Туркменистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Выступая на пленарном заседании, Галымжан Койшыбаев подчеркнул, что Форум стал важным инструментом взаимодействия стран-участниц Организации по укреплению и углублению торгово-экономического и инвестиционного потенциала, а также расширению межрегиональных связей.

«Достижение Целей устойчивого развития является национальным приоритетом Казахстана. В период своего текущего председательствования в ОЭС Астана сконцентрирована на продвижении вопросов по устранению торговых барьеров, развитии логистической взаимосвязанности, унификации стандартов и создании цифровых платформ, способствующих экономической интеграции внутри региона», — отметил он.

В ходе поездки также состоялся ряд двусторонних встреч с руководством Туркменистана. Глава казахстанской делегации был принят Президентом Сердаром Бердымухамедовым, провел двусторонние переговоры с заместителем председателя Кабинета министров – министром иностранных дел Рашидом Мередовым, заместителем председателя Кабмина Нокергулы Атагулыевым и др.

В беседе с главой Туркменистана Галымжан Койшыбаев проинформировал о проводимых мероприятиях по подготовке предстоящих встреч на высшем уровне. Отметил, что благодаря активному политическому диалогу между лидерами государств в последнее время казахстанско-туркменские отношения выходят на качественно новый уровень многопланового взаимодействия.

Обратил внимание на стремление Казахстана способствовать открытию «зеленого коридора» для реализации перспективных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др. Было подчеркнуто, что совместная реализация проектов в газовой отрасли,несомненно, может стать прочным фундаментом дальнейшего развития двустороннего экономического партнерства.

Кроме того, в рамках участия в Форуме, состоялись переговоры с вице-президентом Исламской Республики Иран Хамидом Пур Мохаммади. Сторонами отмечена высокая динамика двусторонних встреч на всех уровнях, интенсивность взаимодействия в многостороннем формате, а также наличие значительного потенциала торгово-экономического сотрудничества между странами.