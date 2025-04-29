Казахстанская делегация приняла участие в Форуме по устойчивому развитию

Правительство
100

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-Министра – руководителем аппарата правительства Галымжаном Койшыбаевым приняла участие в первом Форуме по устойчивому развитию в регионе Организации экономического сотрудничества в г.Аркадаг Туркменистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Выступая на пленарном заседании, Галымжан Койшыбаев подчеркнул, что Форум стал важным инструментом взаимодействия стран-участниц Организации по укреплению и углублению торгово-экономического и инвестиционного потенциала, а также расширению межрегиональных связей.

«Достижение Целей устойчивого развития является национальным приоритетом Казахстана. В период своего текущего председательствования в ОЭС Астана сконцентрирована на продвижении вопросов по устранению торговых барьеров, развитии логистической взаимосвязанности, унификации стандартов и создании цифровых платформ, способствующих экономической интеграции внутри региона», — отметил он. 

В ходе поездки также состоялся ряд двусторонних встреч с руководством Туркменистана. Глава казахстанской делегации был принят Президентом Сердаром Бердымухамедовым, провел двусторонние переговоры с заместителем председателя Кабинета министров – министром иностранных дел Рашидом Мередовым, заместителем председателя Кабмина Нокергулы Атагулыевым и др.

В беседе с главой Туркменистана Галымжан Койшыбаев проинформировал о проводимых мероприятиях по подготовке предстоящих встреч на высшем уровне. Отметил, что благодаря активному политическому диалогу между лидерами государств в последнее время казахстанско-туркменские отношения выходят на качественно новый уровень многопланового взаимодействия.

Обратил внимание на стремление Казахстана способствовать открытию «зеленого коридора» для реализации перспективных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др. Было подчеркнуто, что совместная реализация проектов в газовой отрасли,несомненно, может стать прочным фундаментом дальнейшего развития двустороннего экономического партнерства.

Кроме того, в рамках участия в Форуме, состоялись переговоры с вице-президентом Исламской Республики Иран Хамидом Пур Мохаммади. Сторонами отмечена высокая динамика двусторонних встреч на всех уровнях, интенсивность взаимодействия в многостороннем формате, а также наличие значительного потенциала торгово-экономического сотрудничества между странами.

 

#Казахстан #форум #ОЭСР

Популярное

Все
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Будет ли в столице новый сквер?
В Астане готовятся к военному параду
Они сражались за Родину
Социальный автокараван проехал по селам
Под парусом вечного неба
В УЕФА внимательно наблюдают за инфраструктурными изменениями
В Алматы прошел Фестиваль звонарного искусства
Он беседовал с Фиделем Кастро и пел с Юрием Гагариным
Слово о наставнике и друге
Страх на руку мошенникам
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Распоряжение Главы государства о назначении
Государственный деятель, дипломат, гражданин
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций
Более 200 лет составляет трудовой стаж педагогической династии Адильгазиновых
Кенсай привели в порядок к празднику
101-летний Ыскак Хусаинов всегда с трепетом ждет 9 Мая
101-й день рождения отметила ветеран Тамара Максимова
Самая большая зона отдыха появится в Алматы
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Юный шахматист из Мангистау на пороге исторического рекорда
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Основываясь на принципах честной журналистики
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
«Не смолкнет песня боевая...»
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Премьер подверг критике порядок выдачи техусловий
Минздрав: 175 медпунктов появились в селах, где ранее их н…
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжен…
Более 1 млрд тенге выделит правительство для ремонта теплои…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]