В первом периоде спортсмены забросили в ворота соперника три шайбы подряд

Фото: НОК

Команда Казахстана по хоккею одержала вторую победу в рамках юношеского чемпионата мира в дивизионе IA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Перед матчем против Австрии тренерский штаб внес лишь одно изменение в составе. Место в воротах вместо Танирхана Алпысбаева занял Данил Лыткин.

В первом периоде наши хоккеисты забросили три шайбы подряд: счет в матче открыл Бексултан Макыш, затем забили Аристарх Киреев и Руслан Тусупбеков.

В третьем отрезке соперник свел разницу в счете до минимума, но Санжар Ибрагим забил в пустые ворота, поставив точку в матче. 4:2 - Казахстан одержал вторую победу. В пассиве у сборной два поражения.

Следующий матч сборная проведет против Украины. Встреча пройдет 26 апреля. Начало в 22:30 по времени Астаны.