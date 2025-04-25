Казахстанские хоккеисты обыграли Австрию на юношеском ЧМ в Венгрии

Спорт
11
Дана Аменова
корреспондент

В первом периоде спортсмены забросили в ворота соперника три шайбы подряд

Фото: НОК

Команда Казахстана по хоккею одержала вторую победу в рамках юношеского чемпионата мира в дивизионе IA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Перед матчем против Австрии тренерский штаб внес лишь одно изменение в составе. Место в воротах вместо Танирхана Алпысбаева занял Данил Лыткин.

В первом периоде наши хоккеисты забросили три шайбы подряд: счет в матче открыл Бексултан Макыш, затем забили Аристарх Киреев и Руслан Тусупбеков.

В третьем отрезке соперник свел разницу в счете до минимума, но Санжар Ибрагим забил в пустые ворота, поставив точку в матче. 4:2 - Казахстан одержал вторую победу. В пассиве у сборной два поражения. 

Следующий матч сборная проведет против Украины. Встреча пройдет 26 апреля. Начало в 22:30 по времени Астаны.

#команда #чемпионат мира #Венгрия #хоккей #НОК #Австрия

Популярное

Все
Есть о чем и есть кому снимать
Талхиз – транзитный хаб средневековья
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Берегите друг друга!
Творческая память жива
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
Природные мотивы глиняных узоров
Не бойтесь просить о помощи
Отечественные атлеты все увереннее чувствуют себя среди элиты
Когда есть второй шанс
Место силы и вдохновения
В вихре музыки, песен и танцев
Олимпиада посвящается педагогу
О чем поведает камча
Вакцина – барьер для инфекции
Oregon объединяет писателей
Берег надежды
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Год перемен для Баянаула
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Культурное наследие Золотой Орды показали в Туркестане
Северо-западный циклон ворвался в Казахстан - Казгидромет
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Начато возведение крупного металлургического завода
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Кызылжар встает на крыло
В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
Победила врага хрупкая женщина
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Карагандинка завоевала «бронзу» на международном турнире по…
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Ербол Мырзабосынов встретился с будущими участниками Олимпи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]