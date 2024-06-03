Сафронова стала восьмой на этапе «Бриллиантовой лиги»

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Очередной этап лиги прошел в Швеции

Фото: пресс-служба НОК РК

В мировом турнире по легкой атлетике приняла участие казахстанка Ольга Сафронова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийской комитет РК

«В Стокгольме Сафронова выступила в беге на 100 метров. В финальном забеге она пробежала дистанцию за 11.65. Этот результат позволил ей занять итоговое восьмое место», – отметили в НОК.

Победу одержала Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) - 11,15.

Следом финишировала Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) - 11,16.

Бронзовую медаль завоевала Бриттани Браун (США) - 11,18.

#легкая атлетика #НОК #Бриллиантовая лига #Ольга Сафронова

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